Разложенные по пакетам части тела нашли на кладбище в Тольятти. Видео © VK / Азат Туймасов

Разложенные по пакетам части расчленённого тела обнаружили на кладбище в Тольятти рабочие, когда копали новую могилу. О страшной находке сообщил правозащитник Азат Туймасов на странице в соцсети "ВКонтакте".

Он пояснил, что человеческие останки были найдены в минувшее воскресенье, 19 декабря, на новом участке, то есть там ещё никто не был захоронен. По словам Туймасова, расчленённое тело неизвестного было разложено в разные пакеты и закопано без опознавательных знаков.

Как пишет РИА "Новости", по факту случившегося на территории кладбища проводится доследственная проверка, в рамках которой назначены необходимые экспертизы.