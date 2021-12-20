Разложенные по пакетам части тела нашли на кладбище в Тольятти
Страшная находка была обнаружена во время раскопки новой могилы.
Кадр из видео © VK / Азат Туймасов
Разложенные по пакетам части тела нашли на кладбище в Тольятти. Видео © VK / Азат Туймасов
Разложенные по пакетам части расчленённого тела обнаружили на кладбище в Тольятти рабочие, когда копали новую могилу. О страшной находке сообщил правозащитник Азат Туймасов на странице в соцсети "ВКонтакте".
Он пояснил, что человеческие останки были найдены в минувшее воскресенье, 19 декабря, на новом участке, то есть там ещё никто не был захоронен. По словам Туймасова, расчленённое тело неизвестного было разложено в разные пакеты и закопано без опознавательных знаков.
Как пишет РИА "Новости", по факту случившегося на территории кладбища проводится доследственная проверка, в рамках которой назначены необходимые экспертизы.
Ранее Лайф рассказывал, что расчленивший русскую возлюбленную испанец получил 25 лет тюрьмы. Убийца покусал девушку, избил, после чего заколол и разрезал на куски, а потом полтора года хранил в морозильнике части тела жертвы.
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