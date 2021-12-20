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Расчленённое тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире

Заявил о пропаже старушки внук погибшей, женщина уехала в столицу и перестала отвечать на звонки.

20 декабря, 12:09
<p>Пенсионерка из Твери, которую вскоре расчленят. Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/breakingmash/29924" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пенсионерка из Твери, которую вскоре расчленят. Фото © Телеграм-канал / Mash

В московской квартире на улице Маршала Тухачевского было найдено расчленённое тело 67-летней жительницы Твери, два ножа, девять окурков, следы обуви и отпечатки. Дверь была заперта, оперативникам пришлось её вскрывать, пишет Mash.

В тверскую полицию обратился 26-летний Валерий Карпов, он рассказал, что его бабуля Галина Павленко 13 декабря уехала в Москву и перестала отвечать на звонки. Оперативники отправились в указанную столичную квартиру на улице Маршала Тухачевского, где пенсионерка жила, когда приезжала в город.

На следующий день полицейские явились по адресу и столкнулись с запертой дверью, её пришлось вскрывать силой. В квартире они обнаружили расчленённый труп, тело пенсионерки было сильно повреждено. Криминалисты установили, что с момента убийства прошло около суток. С места преступления правоохранители изъяли два ножа, сумку с вещами и документами, а также одежду. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут.

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Ранее двух мужчин нашли мёртвыми в гараже в центре Москвы. Тела обнаружила мать одного из погибших, когда не смогла связаться с сыном: накануне он сообщил ей, что отмечает день рождения друга. По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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