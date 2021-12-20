Расчленённое тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире
Заявил о пропаже старушки внук погибшей, женщина уехала в столицу и перестала отвечать на звонки.
Пенсионерка из Твери, которую вскоре расчленят. Фото © Телеграм-канал / Mash
В московской квартире на улице Маршала Тухачевского было найдено расчленённое тело 67-летней жительницы Твери, два ножа, девять окурков, следы обуви и отпечатки. Дверь была заперта, оперативникам пришлось её вскрывать, пишет Mash.
В тверскую полицию обратился 26-летний Валерий Карпов, он рассказал, что его бабуля Галина Павленко 13 декабря уехала в Москву и перестала отвечать на звонки. Оперативники отправились в указанную столичную квартиру на улице Маршала Тухачевского, где пенсионерка жила, когда приезжала в город.
На следующий день полицейские явились по адресу и столкнулись с запертой дверью, её пришлось вскрывать силой. В квартире они обнаружили расчленённый труп, тело пенсионерки было сильно повреждено. Криминалисты установили, что с момента убийства прошло около суток. С места преступления правоохранители изъяли два ножа, сумку с вещами и документами, а также одежду. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут.
Ранее двух мужчин нашли мёртвыми в гараже в центре Москвы. Тела обнаружила мать одного из погибших, когда не смогла связаться с сыном: накануне он сообщил ей, что отмечает день рождения друга. По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.
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