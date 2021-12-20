Расчленённое тело пенсионерки из Твери обнаружили в московской квартире

В московской квартире на улице Маршала Тухачевского было найдено расчленённое тело 67-летней жительницы Твери, два ножа, девять окурков, следы обуви и отпечатки. Дверь была заперта, оперативникам пришлось её вскрывать, пишет Mash.

В тверскую полицию обратился 26-летний Валерий Карпов, он рассказал, что его бабуля Галина Павленко 13 декабря уехала в Москву и перестала отвечать на звонки. Оперативники отправились в указанную столичную квартиру на улице Маршала Тухачевского, где пенсионерка жила, когда приезжала в город.

На следующий день полицейские явились по адресу и столкнулись с запертой дверью, её пришлось вскрывать силой. В квартире они обнаружили расчленённый труп, тело пенсионерки было сильно повреждено. Криминалисты установили, что с момента убийства прошло около суток. С места преступления правоохранители изъяли два ножа, сумку с вещами и документами, а также одежду. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут.