Прокуратура Нидерландов назвала обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству
В ведомстве заявили, что обвинение неизменно вне зависимости от того, какой именно самолёт был целью подсудимых.
Фрагмент сбитого над Донбассом лайнера Boeing 777-200. © ТАСС / Чугин Виталий
Голландская прокуратура назвала четырёх человек, которые проходят обвиняемыми по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе, виновными в убийстве. Об этом в ходе очередных слушаний заявил прокурор Тейс Бергер.
По его словам, фигуранты дела виновны "вне зависимости от того, был их целью военный или гражданский самолёт". Кроме того, прокурор заявил, что позиция обвинения касаемо сценария событий 17 июля 2014 года осталась неизменной.
"Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населённого пункта Первомайское (контролируемое ополченцами. — Прим. Лайфа). <...> Эта позиция не изменилась", — сказал Бергер.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук", а следователи отклонили показания свидетелей о пуске ракеты из зоны ВСУ перед крушением "боинга". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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