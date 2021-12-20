Прокуратура Нидерландов назвала обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

Голландская прокуратура назвала четырёх человек, которые проходят обвиняемыми по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе, виновными в убийстве. Об этом в ходе очередных слушаний заявил прокурор Тейс Бергер.

По его словам, фигуранты дела виновны "вне зависимости от того, был их целью военный или гражданский самолёт". Кроме того, прокурор заявил, что позиция обвинения касаемо сценария событий 17 июля 2014 года осталась неизменной.

"Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населённого пункта Первомайское (контролируемое ополченцами. — Прим. Лайфа). <...> Эта позиция не изменилась", — сказал Бергер.