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Собянин: Борьба с ковидом уже обошлась Москве в 800 млрд рублей

Среди этих трат — компенсации жителям, бизнесу, дополнительные выплаты врачам, расходы на создание резервных госпиталей.

20 декабря, 11:52

Госпиталь для пациентов с коронавирусом на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Борьба с коронавирусом обошлась Москве примерно в 800 миллиардов рублей. Такие данные привёл мэр столицы Сергей Собянин. Среди этих трат — компенсации жителям, бизнесу, дополнительные выплаты врачам, дополнительные льготы, расходы на создание резервных госпиталей. Кроме того, по словам градоначальника, немалую проблему создало падение доходов бюджета.

"Если вот всё это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 — это недополученные доходы города", — сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

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Ранее Лайф писал, что власти Москвы выделили 10,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с ковидом. Целью дополнительного финансирования является обеспечение своевременного и качественного оказания медпомощи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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