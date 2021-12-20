Вирусолог Жемчугов назвал факторы, которые влияют на сроки смерти при ковиде
По словам специалиста, среди прочего на это влияет и то, проходил ли человек вакцинацию.
Фото © Агентство новостей "Москва" / Денис Гришкин
Срок наступления смерти от ковида зависит от конкретного человека. На скорость наступления летального исхода влияет то, чем пациент болел ранее, когда и как он начал лечиться от инфекции, какие повреждения нанёс вирус организму. Об этом Лайфу рассказал вирусолог и врач-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя слова коллег о том, что в среднем инфицированные умирают через три недели после заражения.
"Сроки бывают очень разные. Бывают и дольше, и быстрее [трёх недель]. Нужно каждого человека начинать лечить как можно раньше, в первые дни заболевания. От этого зависит и результат — умрёт или нет. Какими лекарствами лечили — тоже вопрос. Помимо стандартов лечение определяет конкретный врач. Сейчас ещё зависит от того, вакцинировался или нет. Есть масса причин", — считает врач.
Напомним, ранее вирусолог Альтштейн и иммунолог Крючков назвали средний срок наступления смерти при ковиде. По словам профессора Альтштейна, в среднем летальный исход наступает через три недели после заражения. Также специалист рассказал о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжёлого течения болезни при штамме "омикрон".
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