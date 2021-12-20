Вирусолог Жемчугов назвал факторы, которые влияют на сроки смерти при ковиде

Срок наступления смерти от ковида зависит от конкретного человека. На скорость наступления летального исхода влияет то, чем пациент болел ранее, когда и как он начал лечиться от инфекции, какие повреждения нанёс вирус организму. Об этом Лайфу рассказал вирусолог и врач-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя слова коллег о том, что в среднем инфицированные умирают через три недели после заражения.

"Сроки бывают очень разные. Бывают и дольше, и быстрее [трёх недель]. Нужно каждого человека начинать лечить как можно раньше, в первые дни заболевания. От этого зависит и результат — умрёт или нет. Какими лекарствами лечили — тоже вопрос. Помимо стандартов лечение определяет конкретный врач. Сейчас ещё зависит от того, вакцинировался или нет. Есть масса причин", — считает врач.