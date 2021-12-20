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Вирусолог Жемчугов назвал факторы, которые влияют на сроки смерти при ковиде

По словам специалиста, среди прочего на это влияет и то, проходил ли человек вакцинацию.

20 декабря, 09:05
<p>Фото © Агентство новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство новостей "Москва" / Денис Гришкин

Срок наступления смерти от ковида зависит от конкретного человека. На скорость наступления летального исхода влияет то, чем пациент болел ранее, когда и как он начал лечиться от инфекции, какие повреждения нанёс вирус организму. Об этом Лайфу рассказал вирусолог и врач-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя слова коллег о том, что в среднем инфицированные умирают через три недели после заражения.

"Сроки бывают очень разные. Бывают и дольше, и быстрее [трёх недель]. Нужно каждого человека начинать лечить как можно раньше, в первые дни заболевания. От этого зависит и результат — умрёт или нет. Какими лекарствами лечили — тоже вопрос. Помимо стандартов лечение определяет конкретный врач. Сейчас ещё зависит от того, вакцинировался или нет. Есть масса причин", считает врач.

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Напомним, ранее вирусолог Альтштейн и иммунолог Крючков назвали средний срок наступления смерти при ковиде. По словам профессора Альтштейна, в среднем летальный исход наступает через три недели после заражения. Также специалист рассказал о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжёлого течения болезни при штамме "омикрон".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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