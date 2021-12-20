Канал "Пятница!" отстранил от работы продюсера из-за обвинений в домогательствах

На телеканале "Пятница!" новогодний корпоратив прошёл так, что после него недосчитались сотрудников. Продюсер программы "Пятница News" Сергей Ушаков был отстранён от работы из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщило издание Super в Telegram со ссылкой на пресс-службу канала.

"То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы", — заявили в компании и отметили, что готовы уволить сотрудника, если его вину подтвердят правоохранители.

История произошла в одном из баров Москвы, где собрались сотрудники "Пятницы!" на новогодний корпоратив. Со слов потерпевшей, Ушаков весь вечер флиртовал с ней, хотя девушка дала понять, что знаки внимания ей неприятны. Тогда мужчина последовал за ней в уборную и начал грубо приставать. Девушка вырвалась и убежала. А затем обратилась в полицию.

Однако у продюсера своя версия случившегося. Он уверен, что стал невинной жертвой карьеристки, которая решила проложить себе дорогу на телевизионный олимп с помощью яркой внешности. На корпоративе она якобы предложила себя в обмен на должность ведущей программы. Ушаков уверяет, что проявил стойкость, тогда рассерженная девушка и разыграла "комедию".