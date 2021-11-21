10 причин забыть группу "Ранетки" как страшный сон

Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребёнок хорошо устроился в жизни? Стал успешным, богатым и популярным, обеспечивал себя и других. Именно поэтому так много желающих продвинуть своё чадо в шоу-бизнес с ранних лет, где опытный продюсер или авторитетное агентство сделает из него настоящую звезду. Но девочки из группы "Ранетки" приоткрыли завесу тайны, рассказав, что скрывалось за культовым проектом, в который хотели попасть все школьницы России. И теперь ясно одно — такого больше не должно повториться.

Не гёрлз-бенд, а секта

Фото © Instagram / ranetkigroupofficial

Спустя десять лет после распада группы многие девочки оглянулись назад и поняли, что участники и организаторы проекта никогда им не были семьёй, хоть тогда это и казалось непреложной истиной. По словам рыжей "ранетки" Жени Огурцовой, девочек изолировали от коллег из шоу-бизнеса, рассказывая, какие все звёзды продажные и гнилые. С семьёй их тоже пытались рассорить, доказывая, что подростков никто не поймёт лучше продюсера и "папы-ранетки" Сергея Мильниченко. "Тебя гулять не пустили? Какие ужасные люди. Мы вот всегда тебя отпускаем, потому что любим", — говорил он "ранеткам", и те ему верили.

Мужчина зачитывался книгами о манипуляции людьми и мог заставить девочек сделать что угодно. А если "ранетки" подавали признаки сопротивления, то уничтожал их самооценку так, чтобы они и не думали уйти из коллектива. "Мы были словно под гипнозом, будто в секте какой-то", — признавалась позже Женя. Ситуацию ухудшал и алкоголь, который девочкам подливали в нужное время и в нужном количестве. Однажды одна бутылка шампанского привела к тому, что "ранетки" не глядя подмахнули договор с такими неустойками и процентами, что оказались чуть ли не в рабстве.

Запиши в книжечку

Фото © Instagram / ranetkigroupofficial

Требования продюсера местами пересекали все границы между взрослым мужчиной и девочками-подростками. Одним из условий Мильниченко стало ведение общего для всех дневника, который хранился у продюсера. В него "ранетки" должны были вписывать, когда у них начинаются и заканчиваются месячные. Тогда мужчина это объяснил для девочек логично — он будет знать, почему они не в духе и капризничают. Но позже этот дневник вызвал более жуткие подозрения, ведь Мильниченко закрутил роман с двумя участницами группы.

"А ты мастурбируешь?"

Бари Алибасов. Фото © Instagram / alibasov_nana и ranetkigroupofficial

Недопустимые в детской компании вопросы задавались не только продюсером Мильниченко. Однажды отличился и Бари Алибасов, который как-то зашёл к девочкам в гости. Он без обиняков поинтересовался у 13-летних подростков, мастурбируют ли они. Те, разумеется, были шокированы и растеряны, не знали, как реагировать на смущающий вопрос, и не хотели обидеть важного для их карьеры человека.

В итоге "ранетки" кое-как выдавили ответ, и Алибасов им посоветовал всё-таки заниматься самоудовлетворением, потому что это помогает творческому процессу. Когда Женя-"ранетка" это рассказала спустя много лет, сын Алибасова вступился за него, заявив, что эта тема для отца была своеобразным маркером, которым он проверял людей. Правда, зачем нужно было задавать подросткам вопрос на грани домогательств, он не пояснил.

Половое воспитание

Анна Байдавлетова. Фото © Instagram / nyutaofficial

Иногда "папа-ранетка" перегибал палку с "родительской заботой", и это на своей шкуре пришлось пережить Нюте Байдавлетовой. Когда тихая и наивная девочка только пришла в коллектив, ей пришлось пару месяцев пожить вместе с Мильниченко в одной квартире. Тогда 16-летняя Нюта пропадала на репетициях и пыталась выучить репертуар группы, поэтому нервы у неё были ни к чёрту.

По словам Евгении Огурцовой, однажды продюсер подловил её на выходе из ванной. Он посоветовал подопечной не удовлетворять себя душем, потому что от этого может развиться киста. Со слов Евгении, продюсер посоветовал обратиться к нему, если понадобится помощь. Девочке хватило смелости отказаться от такого щедрого предложения. Только спустя годы она решилась этим поделиться, и оказалось, что это была ещё не самая страшная история.

Секс-игрушки и оргии

Женя Огурцова. Фото © Instagram / ogyrtsova_official и ogyrtsova_official

Сама Огурцова также едва не стала жертвой "сексуального просвещения", которое ей хотел устроить один из менеджеров группы. В интервью каналу "Алёна, блин!" девушка рассказала, что однажды перед концертом в Самаре мужчина позвал Женю в номер, чтобы обсудить её нового возлюбленного. Девочке на тот момент было 16 лет, её парню — 18. Мол, прежде чем отдаваться ему, нужно пройти "курс молодого бойца".

Жене вручили фаллоимитатор и тут же заперли дверь, предложив заняться групповым сексом (в номере находились ещё люди). Девочка начала плакать и просить её отпустить, но все уговоры были тщетны. В итоге "ранетке" удалось схватить ключ и сбежать, когда действо на кровати стало слишком откровенным и от неё все отвлеклись. Позже Жене объяснили, что это было для её же блага — девочке просто хотели помочь...

Слишком взрослые игры

Фото © Instagram / ranetkigroupofficial

"Ранетки" до сих пор гадают, на какую аудиторию было рассчитано их творчество. Песни и музыка нравились девочкам-подросткам, как и яркие образы. Но при этом продюсер постоянно стремился раздеть их на сцене, заставляя надевать откровенные наряды. По словам Жени Огурцовой, "ранеткам" советовали общаться с мужчинами постарше и предлагали имитировать сексуальный акт на столе.

"Шведский стол" для продюсера

Фото © VK / ranetki_lera_romantika и Instagram / ranetkigroupofficial

Один взрослый мужчина, который прочно обосновался в головах своих подопечных, и несколько девочек-подростков, готовых ради "папы-ранетки" на всё. Что могло произойти? Разумеется, любовная драма, которую в сериал не впишешь, если не хочешь скандала. 40-летний Мильниченко вскружил голову Лере Козловой, с которой начал сожительствовать, когда той было 17 лет.

Девушка рано почувствовала себя женщиной и стала вести себя высокомерно. Но вскоре продюсер переключился на скромную Наташу, выгнав Леру из коллектива. Спустя год Мильниченко расписался с новой возлюбленной, несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте, и завёл двоих детей. Однако остался ли верен — неизвестно. На днях подписчица Жени Огурцовой сообщила ей, что видела продюсера в кафе с новой подопечной из последнего проекта, с которой он сидел под ручку и вёл себя очень мило.

Секс под давлением

Лена Третьякова. Фото © Instagram / _lenatretyakova_ и _lenatretyakova_

С травмой из "Ранеток" вышла и Лена Третьякова, которую вынудили потерять девственность со взрослым мужчиной из организаторского состава группы. Перед этим все манипуляторские способности окружающих были подвергнуты серьёзной проверке. На девушку постоянно давили, рассказывая, как же прекрасен этот мужчина и что мимо него пройдёт только дурочка. Не выдержав прессинга, Лена напилась и переспала с менеджером.

Они даже пару месяцев встречались, пока девушка не поняла, что это совсем не её. После этого в сторону "ранетки" полилась критика, её убеждали сойтись с этим парнем снова, но Лена была против. Такой опыт оставил у "пацанки" глубокую травму. Она начала злоупотреблять алкоголем, потеряла доверие к мужчинам и переключилась на девушек. Позже Лене удалось справиться со своими проблемами только при помощи длительной терапии.

Вынужденные лесбиянки

Лена Третьякова и Женя Огурцова. Фото © Instagram / ogyrtsova_official