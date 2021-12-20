Футболисту "Локомотива" Тикнизяну предложили играть за сборную Армении
По словам его агента, все мысли полузащитника направлены на то, чтобы сыграть за национальную команду России.
Фото © ФК "Локомотив"
Полузащитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении. Об этом говорится в сообщении в твиттере Armenian Football.
По словам президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, стороны вернутся к переговорам в ближайшее время, а сам игрок попросил период для принятия решения. Добавим, что Тикнизян имеет опыт игры за молодёжную сборную России. Информацию о предложении от армянской стороны прокомментировал агент игрока Александр Клюев.
"На данный момент у Наира все мысли играть за сборную России", — заявил Клюев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
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Добавим, что летом Тикнизян перешёл из ЦСКА в "Локомотив", за который провёл 15 матчей в РПЛ и Лиге Европы, однако не отметился результативными действиями.
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