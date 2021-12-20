Футболисту "Локомотива" Тикнизяну предложили играть за сборную Армении

Полузащитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну предложили выступать за сборную Армении. Об этом говорится в сообщении в твиттере Armenian Football.

По словам президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, стороны вернутся к переговорам в ближайшее время, а сам игрок попросил период для принятия решения. Добавим, что Тикнизян имеет опыт игры за молодёжную сборную России. Информацию о предложении от армянской стороны прокомментировал агент игрока Александр Клюев.

"На данный момент у Наира все мысли играть за сборную России", — заявил Клюев в беседе со "Спорт-Экспрессом".