"Переживаю некоторые неприятные моменты": Теннисист Надаль сообщил, что заразился коронавирусом
Он также заявил, что решение относительно участия в будущих турнирах будет принимать исходя из состояния здоровья.
Рафаэль Надаль. Фото © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что заразился коронавирусом после того, как вернулся домой с турнира в Абу-Даби. Об этом он написал в своём твиттере.
По его словам, во время соревнований он сдавал тесты каждые два дня, однако каждый раз результат был отрицательным.
"Я переживаю некоторые неприятные моменты, но уверен, что постепенно мне станет лучше. Сейчас я остаюсь дома, я сообщил о положительном результате людям, которые со мной общались. Вследствие сложившейся ситуации мне приходится проявлять гибкость в отношении своего графика — буду анализировать свои возможности в зависимости от развития ситуации", — заявил Надаль.
Добавим, что из-за травмы легендарный испанец был вынужден пропустить большую часть сезона, в том числе Олимпиаду в Токио, Уимблдон, US Open и ряд других турниров.
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