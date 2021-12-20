Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что заразился коронавирусом после того, как вернулся домой с турнира в Абу-Даби. Об этом он написал в своём твиттере.

По его словам, во время соревнований он сдавал тесты каждые два дня, однако каждый раз результат был отрицательным.

"Я переживаю некоторые неприятные моменты, но уверен, что постепенно мне станет лучше. Сейчас я остаюсь дома, я сообщил о положительном результате людям, которые со мной общались. Вследствие сложившейся ситуации мне приходится проявлять гибкость в отношении своего графика — буду анализировать свои возможности в зависимости от развития ситуации", — заявил Надаль.