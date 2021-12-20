Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею 2002 года и эксперт Александр Юдин в беседе с "Газетой.ru" назвал главную ошибку тренерского штаба сборной России, из-за которой она уступила на Кубке Первого канала.

"Развязка Кубка Первого канала получилась очень обидной, но нужно признать, что она закономерна. У нас очень молодой штаб, со многими ребятами пересекался, болел за них, но спорт — мудрая вещь. Не раз убеждался, что он заставляет платить за все "косяки", — заметил Юдин.

По его мнению, ошибкой тренерского штаба Алексея Жамнова стала поездка в США осенью этого года. Тогда же сборная играла на Кубке Карьяла, однако руководил командой не её главный тренер.

"Как играет Овечкин или Кучеров, все мы знаем, а вот наших игроков из КХЛ нужно держать в руках, изучать, подводить. Это первый "косяк", который сработал против нас именно с финнами. <...> До Олимпиады — полтора месяца, больше не имеем права ни на одну ошибку. За каждую придётся платить — и ещё дороже, чем вчера в Москве", — добавил Юдин.