"Не имеем права на ошибку": Эксперт назвал "косяк" сборной России, из-за которого она проиграла Кубок Первого канала
Напомним, наша команда в овертайме уступила Финляндии, которая и стала победительницей турнира.
Фото © ФХР
Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею 2002 года и эксперт Александр Юдин в беседе с "Газетой.ru" назвал главную ошибку тренерского штаба сборной России, из-за которой она уступила на Кубке Первого канала.
"Развязка Кубка Первого канала получилась очень обидной, но нужно признать, что она закономерна. У нас очень молодой штаб, со многими ребятами пересекался, болел за них, но спорт — мудрая вещь. Не раз убеждался, что он заставляет платить за все "косяки", — заметил Юдин.
По его мнению, ошибкой тренерского штаба Алексея Жамнова стала поездка в США осенью этого года. Тогда же сборная играла на Кубке Карьяла, однако руководил командой не её главный тренер.
"Как играет Овечкин или Кучеров, все мы знаем, а вот наших игроков из КХЛ нужно держать в руках, изучать, подводить. Это первый "косяк", который сработал против нас именно с финнами. <...> До Олимпиады — полтора месяца, больше не имеем права ни на одну ошибку. За каждую придётся платить — и ещё дороже, чем вчера в Москве", — добавил Юдин.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала и стала лишь второй на домашнем турнире. Победу же одержали именно хоккеисты из страны Суоми.
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