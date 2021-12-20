Корпус корвета "Проворный" не пострадал при пожаре на заводе "Северная верфь"
На данный момент расследование причин и обстоятельств пожара продолжается. Как пояснили на предприятии, на это потребуется ещё несколько недель.
Последствия пожара на "Северной верфи". Фото © LIFE
На строящемся корвете "Проворный", который загорелся на заводе "Северная верфь" в Петербурге, полностью демонтируют надстройку, при этом сам корпус корабля не пострадал при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу", — говорится в сообщении "Северной верфи".
Уточняется, что во время пожара в трюмы корвета попала вода, которая с приходом сильных морозов начала замерзать. В связи с этим в минувшие выходные на корабль пришлось дать отопление, чтобы просушить трюм. На данный момент расследование причин и обстоятельств пожара продолжается. Как пояснили в "Северной верфи", на это потребуется ещё несколько недель.
Напомним, о возгорании на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге стало известно 17 декабря. Лайф публиковал видео с места пожара. Возгоранию был присвоен четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали. Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета.
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