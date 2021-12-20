Корпус корвета "Проворный" не пострадал при пожаре на заводе "Северная верфь"

На строящемся корвете "Проворный", который загорелся на заводе "Северная верфь" в Петербурге, полностью демонтируют надстройку, при этом сам корпус корабля не пострадал при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Уточняется, что во время пожара в трюмы корвета попала вода, которая с приходом сильных морозов начала замерзать. В связи с этим в минувшие выходные на корабль пришлось дать отопление, чтобы просушить трюм. На данный момент расследование причин и обстоятельств пожара продолжается. Как пояснили в "Северной верфи", на это потребуется ещё несколько недель.