Пользователи "Яндекс.Заправок" теперь могут рассчитаться за топливо через СБП

Автомобилисты теперь имеют возможность оплачивать топливо в приложении "Яндекс.Заправки", используя Систему быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, позволяющий круглосуточно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. Об этом говорится в релизе компании, который оказался в распоряжении Лайфа.

"СБП упрощает для водителей привычный процесс бесконтактной заправки. Чтобы мотивировать их попробовать новый непривычный способ оплаты, мы запустили специальную акцию. До конца зимы автомобилисты смогут залить через СБП 100 литров со скидкой три рубля с каждого литра", — рассказал руководитель "Яндекс.Заправок" Артём Прудников.

Прудников также пояснил, что оплатить топливо через СБП могут все водители, которые ездят по "Яндекс.Картам" и "Яндекс.Навигатору". Доступ к новой возможности получат 37 миллионов водителей, ежемесячно использующих эти водительские сервисы. А ещё автомобилистам удобно пользоваться Системой быстрых платежей, так как не нужно привязывать банковскую карту к приложениям "Яндекса" или системам Google Pay и Apple Pay.

"Кроме того, если топлива залили меньше, чем оплачено (так бывает, когда в баке не хватило места), сдача вернётся мгновенно. А чтобы мотивировать автомобилистов попробовать новый способ оплаты, мы вместе с коллегами из НСПК запустили специальную акцию", — уточнил он.

А ещё "Яндекс.Заправки" помогут оплатить заправку, сравнить цены на заправочных станциях по маршруту, заказать еду или оплатить топливо. Не выходя из машины, водитель также может оставить чаевые и подключить программы лояльности топливных сетей. Отмечается, что за ноябрь водители приобрели топливо более чем на 100 миллионов рублей с помощью "Яндекс.Заправок". Всего сервисом уже пользуется более одного миллиона автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более пяти миллиардов рублей в месяц, рассказали в компании.

Кстати, в период с 20 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года россияне могут получить скидку на покупку топлива при оплате в сервисе "Яндекс.Заправки" с помощью СБП. Во время акции автоматически будет предоставлена скидка в размере трёх рублей с каждого литра топлива при соблюдении условий. Отмечается, что можно приобрести не более ста литров топлива. Со всеми условиями акции можно ознакомиться на сайте.