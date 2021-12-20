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Путин призвал Промсвязьбанк "подставить плечо" оборонным предприятиям

В ответ глава организации отметил, что такая работа является отдельным направлением деятельности банка.

20 декабря, 11:29
<p>Владимир Путин ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67376/photos/67199" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал Промсвязьбанк (ПСБ) подставить плечо предприятиям, специализирующимся на оборонной промышленности, и помочь с диверсификацией.

"Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", сказал российский лидер в ходе рабочей встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым.

В ответ Фрадков заявил, что понимает важность поддержки предприятий ОПК и помощь им является отдельным направлением работы банка.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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