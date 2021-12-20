Путин призвал Промсвязьбанк "подставить плечо" оборонным предприятиям

Президент России Владимир Путин призвал Промсвязьбанк (ПСБ) подставить плечо предприятиям, специализирующимся на оборонной промышленности, и помочь с диверсификацией.

"Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", — сказал российский лидер в ходе рабочей встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым.

В ответ Фрадков заявил, что понимает важность поддержки предприятий ОПК и помощь им является отдельным направлением работы банка.