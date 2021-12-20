Учёные научили искусственный мозг играть в пинг-понг

Учёные Cortical Labs из австрийского Мельбурна на основе живых клеток создали синтетический мозг и научили его играть в виртуальный пинг-понг. Искусственному интеллекту необходимо несколько тысяч подходов, чтобы освоить эту игру, а новому изобретению учёных потребовалось всего 5–10 партий, сообщает издание New Scientist.

Для эксперимента было взято около миллиона живых клеток мозга. Специалисты поместили их в специальный сосуд, к которому были подключены микроэлектроды. В упрощённой версии стимулятора пинг-понга мини-мозг за несколько партий научился правильно ставить виртуальную ракетку и отбивать шарик. Он проиграл в соревновании живому человеку, однако показал выдающиеся способности к обучению. По мнению ведущего научного сотрудника Бретта Кагана, это скопление клеток можно называть "мозгом киборга" и в будущем на основе этого изобретения можно будет создавать способных к обучению биороботов.