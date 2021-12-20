Рестораны Петербурга могут стать следующими обладателями звёзд "Мишлен"

После того как гид "Мишлен" пришёл в Москву, Санкт-Петербург тоже захотел появиться в числе красного путеводителя. Как сообщила заместитель председателя Комитета по развитию туризма Северной столицы Нана Гвичия, всё это вполне осуществимо, так как заведения города достойны заветных звёзд.

"Переговоры по поводу присвоения мишленовских звёзд петербургским ресторанам мы начали вести ещё до пандемии. На данный момент могу сказать только то, что в Петербурге настолько хорошая гастрономия, что "Мишлен" у нас должен быть", — цитирует газета "Петербургский дневник" Гвичию.

Ресторанный гид "Мишлен" на протяжении более 120 лет является самым уважаемым рейтингом. Изначально гид представлял собой список разных закусочных, отелей или мастерских, которые бы могли пригодиться туристу. Однако в 1926 году политика рейтинга резко поменялась, и с тех пор звёздочка рядом с именем ресторана стала означать высокую кухню. Так, три звезды даются лучшим заведениям мира, в которых обязательно есть авторское меню от шеф-повара.