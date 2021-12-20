Forbes: Основатель Group-IB Сачков год назад записал видео на случай своего ареста
Предприниматель также рассказывал о слежке за ним и опасался, что может стать жертвой покушения.
Генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков © ТАСС / Андрей Любимов
Основатель борющейся с киберпреступлениями IT-компании Group-IB Илья Сачков, которого ранее обвинили в госизмене, год назад записал видео, в котором он предупреждал, что его могут арестовать или убить. Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes.
"Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме", — с таких слов начинается ролик.
По словам друзей предпринимателя, на видео Сачков рассказывает о возможном покушении на него. Бизнесмен считал, что его могут отравить. Кроме того, незадолго до ареста Сачков допускал обвинения против него в госизмене и не раз обращал внимание на то, что за ним следят.
"Прекрасно понимаю, что я не всем понятен, не всем приятен, не всем нравлюсь. Равно как знаю, что в вопросах борьбы с преступностью нередко бываю категоричен и жесток в своих высказываниях", — также рассказал Сачков в видеообращении.
Напомним, что основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован по делу о госизмене в конце сентября, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.
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