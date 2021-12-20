Forbes: Основатель Group-IB Сачков год назад записал видео на случай своего ареста

Основатель борющейся с киберпреступлениями IT-компании Group-IB Илья Сачков, которого ранее обвинили в госизмене, год назад записал видео, в котором он предупреждал, что его могут арестовать или убить. Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes.

"Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме", — с таких слов начинается ролик.

По словам друзей предпринимателя, на видео Сачков рассказывает о возможном покушении на него. Бизнесмен считал, что его могут отравить. Кроме того, незадолго до ареста Сачков допускал обвинения против него в госизмене и не раз обращал внимание на то, что за ним следят.