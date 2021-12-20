Путин поручил кабмину утвердить долгосрочную программу развития виноградарства
Он также потребовал доложить о мерах по доступности страхования утраты урожая, порчи продукции переработки, внедрении мер господдержки.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства. Данный документ размещён на сайте Кремля.
"Правительству РФ: в целях обеспечения населения качественной продукцией виноградарства и виноделия отечественного производства утвердить и принять меры по реализации долгосрочной программы развития данной отрасли", — говорится в документе.
Доклад должен быть представлен Путину до 1 апреля, далее — раз в полгода. Как уточняется, с 1 января 2023 года в России должны внедрить систему прослеживаемости сырья и товаров на базе существующих государственных информационных систем. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Его необходимо выполнить до 15 января 2023 года.
Кроме того, президент России поручил доложить о мерах по доступности страхования утраты урожая винограда, порчи продукции переработки, внедрении мер господдержки. Представить отчёт необходимо также до 1 апреля.
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