"Кабинки страха": В Зеленоградске ветер раскачал колесо обозрения с напуганными до ужаса людьми внутри
В результате экстремальных катаний никто не пострадал, однако, почему при такой погоде работу аттракциона не приостановили, неизвестно.
Из-за ветра кабинка раскачалась до максимальной амплитуды © t.me / "СЗФОшная"
Очевидцы публикуют кадры раскачавшегося в Калининградской области колеса обозрения © t.me / "СЗФОшная"
В Калининградской области в городе Зеленоградске колесо обозрения "Глаз Балтики", установленное на набережной, превратилось в экстремальный аттракцион. От штормового ветра кабинки начали раскачиваться, заставляя замирать сердца не только своих пассажиров, но и тех, кто наблюдал за этим со стороны.
Очевидцы делились в соцсетях кадрами "танцующих" кабинок. Некоторые пользователи отмечали, что благодаря ветру аттракцион совместил в себе три развлечения: колесо обозрения, качели и кабинки страха. В результате экстремальных катаний никто не пострадал, однако, почему при таком сильном ветре работу аттракциона временно не остановили, неизвестно.
Ранее в Казани посетители аттракциона застряли вниз головой на высоте 40 метров. Позже их всё-таки удалось снять. В администрации парка заявили, что с ними всё хорошо и что все карусели работают.
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