Очевидцы публикуют кадры раскачавшегося в Калининградской области колеса обозрения © t.me / "СЗФОшная"

В Калининградской области в городе Зеленоградске колесо обозрения "Глаз Балтики", установленное на набережной, превратилось в экстремальный аттракцион. От штормового ветра кабинки начали раскачиваться, заставляя замирать сердца не только своих пассажиров, но и тех, кто наблюдал за этим со стороны.

Очевидцы делились в соцсетях кадрами "танцующих" кабинок. Некоторые пользователи отмечали, что благодаря ветру аттракцион совместил в себе три развлечения: колесо обозрения, качели и кабинки страха. В результате экстремальных катаний никто не пострадал, однако, почему при таком сильном ветре работу аттракциона временно не остановили, неизвестно.