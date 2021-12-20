В Ижевске прооперировали врача, на которого с ножом напал 12-летний ребёнок
Пострадавший рассказал, что перед этим его ударил отец мальчика, которому не понравилось, как он ведёт приём.
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Врача из Ижевска, на которого с ножом напал 12-летний мальчик, прооперировали. Об этом пишет Mash. При этом медик рассказал, что сам он не заметил, как его ударили.
70-летний Василий Батуев вёл обыкновенный будничный приём. Очередным пациентом стал подросток в сопровождении папы. У ребёнка была температура, поэтому врач назначил ему анализ крови, чтобы установить, требуется ли госпитализация.
Мальчик ушёл сдавать кровь, и в этот момент Батуев переключил внимание на другого пациента. Отцу ребёнка такой расклад не понравился, и он ударил врача по лицу. Пока родителя пытались вывести из приёмного отделения, его сын подошёл к врачу со спины и трижды ударил ножом. Мужчину госпитализировали и провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.
"Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал", — признался Батуев.
Напомним, инцидент произошёл 18 декабря в инфекционном отделении Ижевской городской больницы. Следственный комитет возбудил против отца мальчика уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Оказалось, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.
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