В Ижевске прооперировали врача, на которого с ножом напал 12-летний ребёнок

Врача из Ижевска, на которого с ножом напал 12-летний мальчик, прооперировали. Об этом пишет Mash. При этом медик рассказал, что сам он не заметил, как его ударили.

70-летний Василий Батуев вёл обыкновенный будничный приём. Очередным пациентом стал подросток в сопровождении папы. У ребёнка была температура, поэтому врач назначил ему анализ крови, чтобы установить, требуется ли госпитализация.

Мальчик ушёл сдавать кровь, и в этот момент Батуев переключил внимание на другого пациента. Отцу ребёнка такой расклад не понравился, и он ударил врача по лицу. Пока родителя пытались вывести из приёмного отделения, его сын подошёл к врачу со спины и трижды ударил ножом. Мужчину госпитализировали и провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал", — признался Батуев.