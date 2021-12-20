В России на треть вырос спрос на красную икру. За первые две недели декабря этот продукт покупали вдвое больше, чем за тот же период в 2020 году. Об этом свидетельствует исследование аналитиков сервиса доставки "СберМаркет", которое есть в распоряжении Лайфа.

При этом особой популярностью красная икра пользуется у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Краснодаре.

В связи с подготовкой россиян к Новому году аналитики также выявили увеличение продаж мясных деликатесов и паштетов. Причём их покупают чаще, чем красную икру, они есть в 10% корзин. Особенный интерес к ним проявляют жители Красноярска, Краснодара, Екатеринбурга, Волгограда и Тюмени. Кроме того, на 5% больше стали покупать сыры и специи, на 23% — оливки и мандарины. При этом спрос на майонез увеличился незначительно. Также эксперты подсчитали, что овощные консервы и соленья есть более чем в 20% продуктовых корзин потребителей.

Заметно увеличились продажи шампанского и вина — в шесть и три раза соответственно. Вместе с этим на 20% вырос спрос на посуду и бокалы. Также в связи с предстоящим праздником россияне стали проявлять интерес к свечам и украшениям для дома. Продажи этих товаров увеличились в два раза. Помимо этого, стали популярны гирлянды и искусственные ёлки. Причём последние в этом году активнее всего покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе.

Аналитики также назвали среднюю стоимость новогоднего стола этого года. Традиционно он состоит из овощных и мясных нарезок, оливье, "Мимозы" и сельди под шубой, бутербродов, тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, а также десертов, мандаринов, компота и газированных напитков. Так, траты для самостоятельного приготовления этих блюд составят 6286 рублей. При этом алкогольные напитки в эту стоимость не входят. Подсчёты были проведены с учётом средних цен на продукты. Как уточняется, в 2020 году такой же набор продуктов стоил 5729 рублей.