Подросток с игрушечным ружьём прогулялся по Челябинску и устроил переполох

В Челябинске полиция разыскала молодого человека, который гулял по городу с "оружием". Оказалось, что ружьё в его руках было игрушечным, сообщает региональное ГУ МВД.

"Личность молодого человека установлена. Предмет, который он нёс в руках, опасности не представлял. В настоящее время даётся оценка его действиям", — рассказали kp.ru в пресс-службе ведомства.

Информация о прогуливающемся с "ружьём" подростке появилась в местных СМИ утром. Полиция незамедлительно начала его поиски. Уточняется, что молодой человек никому не угрожал, а большинство прохожих отнеслись равнодушно. В полиции напомнили, что гражданам нельзя терять бдительность и следует сообщать о подозрительных ситуациях, даже если позже проверка не найдёт нарушений.