Назван самый популярный день и час для покупок на AliExpress у россиян
В ноябре чаще всего жители страны заказывали телефоны, платья, серьги, сумки и светодиодные ленты.
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Самым любимым днём россиян для покупок на AliExpress является четверг. При этом больше всего заказов пользователи делают в десять часов утра. Такие результаты показало исследование торговой площадки, оказавшееся в распоряжении Лайфа.
"Среди пользователей маркетплейса 52% мужчин и 48% женщин. Самая активная аудитория — от 25 до 34 лет. В среднем пользователи проводят в приложении по 13 минут в день, а любимый день для покупок — четверг", — говорится в исследовании.
В ноябре пользователи чаще всего искали товары по запросу Xiaomi, "чехол на iPhone 11", "платье женское" и Apple. Также большое количество россиян хотели приобрести на сайте серьги, сумки и светодиодную ленту. На последних строчках топа поисковых запросов оказались телевизоры и смартфоны.
При этом ежемесячная активная аудитория площадки "AliExpress Россия" достигла 35 миллионов уникальных пользователей. Рекорд дневной аудитории составил 12,5 миллиона человек.
Ранее Лайф писал о том, что россияне закупились на 33,3 миллиарда рублей во время распродажи 11.11 на AliExpress. Самым популярным товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда.
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