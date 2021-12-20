Экспертизы подтвердили невиновность сибиряка, получившего 12 лет за растление младшей сестры

Адвокат 22-летнего Ивана Петерса из Новосибирской области, которого осудили на 12 лет за сексуальное насилие в отношении 11-летней сестры, рассказал, что проведённые во время пересмотра дела экспертизы подтвердили невиновность парня.

История получила резонанс в апреле этого года. В 2018 году в семье Петерс появилась приёмная 11-летняя девочка. Подростка с ДЦП, чей отец находится в тюрьме, а мать умерла, взяли из детдома. Новые родственники заботились о ней, однако в один день девочка обвинила старшего брата в домогательствах. В итоге молодого парня посадили в тюрьму, а ребёнка определили в новую семью. Родственники Ивана не верят в его виновность, а подозрений добавляет тот факт, что родного отца девочки осудили из-за аналогичных обвинений с её стороны.

По словам адвоката Максима Калинова, экспертиза показала, что явка с повинной была подписана Иваном Петерсом под давлением сотрудников правоохранительных органов. Об этом ранее заявлял и сам подсудимый. Аналогичный результат дала экспертиза показаний парня, которые, как сообщил юрист, были написаны не Петерсом, но подписаны им под давлением. Также психиатры подтвердили, что молодой человек не склонен к педофилии.

Кроме того, специалисты заключили, что 11-летняя Альбина в силу своего диагноза склонна ко лжи, фантазированию и оговору людей. Об этом говорили и многочисленные свидетели, которым девочка сама признавалась, что оговорила старшего брата. Все эти свидетели, по словам Калинова, были проверены на полиграфе.