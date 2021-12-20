Экспертизы подтвердили невиновность сибиряка, получившего 12 лет за растление младшей сестры
Специалисты установили, что девочка склонна ко лжи, оговору людей и фантазированию. Кроме того, сама она неоднократно признавалась, что всё придумала.
Иван Петерс с сестрой и братом. © LIFE
Адвокат 22-летнего Ивана Петерса из Новосибирской области, которого осудили на 12 лет за сексуальное насилие в отношении 11-летней сестры, рассказал, что проведённые во время пересмотра дела экспертизы подтвердили невиновность парня.
История получила резонанс в апреле этого года. В 2018 году в семье Петерс появилась приёмная 11-летняя девочка. Подростка с ДЦП, чей отец находится в тюрьме, а мать умерла, взяли из детдома. Новые родственники заботились о ней, однако в один день девочка обвинила старшего брата в домогательствах. В итоге молодого парня посадили в тюрьму, а ребёнка определили в новую семью. Родственники Ивана не верят в его виновность, а подозрений добавляет тот факт, что родного отца девочки осудили из-за аналогичных обвинений с её стороны.
По словам адвоката Максима Калинова, экспертиза показала, что явка с повинной была подписана Иваном Петерсом под давлением сотрудников правоохранительных органов. Об этом ранее заявлял и сам подсудимый. Аналогичный результат дала экспертиза показаний парня, которые, как сообщил юрист, были написаны не Петерсом, но подписаны им под давлением. Также психиатры подтвердили, что молодой человек не склонен к педофилии.
Кроме того, специалисты заключили, что 11-летняя Альбина в силу своего диагноза склонна ко лжи, фантазированию и оговору людей. Об этом говорили и многочисленные свидетели, которым девочка сама признавалась, что оговорила старшего брата. Все эти свидетели, по словам Калинова, были проверены на полиграфе.
При этом адвокат добавил, что Иван Петерс считает суд, рассматривающий его дело, необъективным. В пользу этого говорит то, что секретарь судебного заседания якобы не записывает показания свидетелей, которые выступают в защиту подсудимого, притом что запись заседания по такой категории дел в зале не ведётся.
Ранее Лайф писал, что 43-летняя москвичка, которую собственные дети обвинили в издевательствах и избиении, считает себя жертвой оговора со стороны старшего сына.
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