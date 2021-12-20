"Оголтелый феминизм": Депутат Бутина раскрыла, в чём опасность куклы Барби
Парламентарий отметила, что российские игрушки прививают детям традиционные семейные ценности.
Мария Бутина. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
У депутата Государственной думы Марии Бутиной появились претензии к внешности Барби. Сравнивая игрушки российского и зарубежного производства, парламентарий отметила, что импортная кукла пропагандирует разврат и уж точно не может быть девочкам образцом для подражания.
"Барби привлекает внимание яркой, броской, пошлой одеждой. Она транслирует распущенность и то, что я бы назвала оголтелым феминизмом. Бороться за права женщин нужно, не выставляя напоказ вот таких кукол в коротких юбках", — цитирует "Газета.ru" Бутину.
При этом она отметила, что вовсе не призывает запрещать Барби. Однако, по её мнению, такие игрушки нельзя закупать в детские сады. Бутина подчеркнула, что окончательный выбор за родителями, так как именно они должны решать, с какой куклой можно или нельзя играть их наследницам.
Вместе с тем парламентарий добавила, что куклы российского производства, наоборот, прививают детям традиционные семейные ценности. К примеру, игрушка с пупсом воспитывает в девочках материнский инстинкт, заключила Бутина.
Ранее Лайф писал, что Бутина сочла "совершенно оправданной" высылку американских дипломатов из РФ. Она подчеркнула, что США саботируют работу российской дипмиссии, поэтому Москва не может оставить это без внимания.
Комментариев: 0