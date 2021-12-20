У депутата Государственной думы Марии Бутиной появились претензии к внешности Барби. Сравнивая игрушки российского и зарубежного производства, парламентарий отметила, что импортная кукла пропагандирует разврат и уж точно не может быть девочкам образцом для подражания.

"Барби привлекает внимание яркой, броской, пошлой одеждой. Она транслирует распущенность и то, что я бы назвала оголтелым феминизмом. Бороться за права женщин нужно, не выставляя напоказ вот таких кукол в коротких юбках", — цитирует "Газета.ru" Бутину.

При этом она отметила, что вовсе не призывает запрещать Барби. Однако, по её мнению, такие игрушки нельзя закупать в детские сады. Бутина подчеркнула, что окончательный выбор за родителями, так как именно они должны решать, с какой куклой можно или нельзя играть их наследницам.

Вместе с тем парламентарий добавила, что куклы российского производства, наоборот, прививают детям традиционные семейные ценности. К примеру, игрушка с пупсом воспитывает в девочках материнский инстинкт, заключила Бутина.