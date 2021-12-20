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В Кремле ещё не получили ответа от США по гарантиям безопасности

Однако Дмитрий Песков оценивает как позитивный фактор информацию в СМИ о том, что Вашингтон готов вести обсуждение на каком-либо уровне.

20 декабря, 10:11

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кремль пока не получил субстантивного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока ещё нет, поэтому давать оценки преждевременно",  считает представитель Кремля.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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