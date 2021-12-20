В Кремле ещё не получили ответа от США по гарантиям безопасности

Кремль пока не получил субстантивного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока ещё нет, поэтому давать оценки преждевременно", — считает представитель Кремля.