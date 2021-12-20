Песков: РФ рассматривает самые разные варианты ответных шагов в случае активности НАТО у её границ

Россия рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у её границ. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений НАТО у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши.

