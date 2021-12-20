Песков: РФ рассматривает самые разные варианты ответных шагов в случае активности НАТО у её границ
Таким образом в Кремле ответили на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Россия рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у её границ. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений НАТО у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", — сказал представитель Кремля.
Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.
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