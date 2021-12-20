В Москве открыли почти 240 ёлочных базаров

Около 240 точек продаж новогодних деревьев открылись во всех районах столицы сегодня. Ёлочные базары будут работать в Москве с 20 декабря по 31 декабря, сообщил журналистам руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Сегодня начали работать в Москве ёлочные базары, всего их будет порядка 240. Есть, конечно, и лидеры среди округов — на западе [города] их будет больше всего. <...> Надеюсь, что ёлок завезено достаточно и каждый желающий, кто захочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать", — рассказал Немерюк.

Фото © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Любители натуральной хвои смогут приобрести ёлки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток. Кроме традиционного новогоднего дерева на базарах можно выбрать также сосну, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Кстати, средняя цена не повысилась с прошлых лет: отечественные ёлочки стоят от одной тысячи рублей за метр, заморские — от 3–3,5 тыс. рублей, отметил Немерюк, добавив, что цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 100 рублей.

Конечно, дешевле всего, по его словам, приобретать ёлку незадолго до Нового года, когда предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья. К тому же, если поторопиться с покупкой, хвойное дерево осыплется задолго до окончания новогодних праздников. Всего в 2021 году установят 238 ёлочных базаров, а узнать, где находится ближайшая точка продажи новогодних деревьев, можно на портале мэра и Правительства Москвы. Все точки в столице оформлены в едином стиле с 2015 года, а ещё там можно воспользоваться возможностью доставки новогоднего дерева или, например, купить подставку для ёлочки и сосны.

Кстати, в пресс-службе Департамента транспорта столицы предупредили, что ёлку до 120 см можно будет провезти бесплатно в наземном транспорте, в метро высота ёлки не должна превышать 150 см, а в МЦД — до 180 см. Непроданные новогодние ёлки и сосны предприниматели смогут передать в зоопарк, где их разместят в вольерах питомцев.