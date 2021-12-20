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В Москве открыли почти 240 ёлочных базаров

Кстати, хвойное дерево до 120 см можно провезти бесплатно в наземном транспорте, в метро высота новогодней красавицы не должна превышать 150 см, а в МЦД — 180 см.

20 декабря, 09:49
<p>Фото © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы</p>

Фото © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Около 240 точек продаж новогодних деревьев открылись во всех районах столицы сегодня. Ёлочные базары будут работать в Москве с 20 декабря по 31 декабря, сообщил журналистам руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Сегодня начали работать в Москве ёлочные базары, всего их будет порядка 240. Есть, конечно, и лидеры среди округов — на западе [города] их будет больше всего. <...> Надеюсь, что ёлок завезено достаточно и каждый желающий, кто захочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать", — рассказал Немерюк.

Фото © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Фото © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Любители натуральной хвои смогут приобрести ёлки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток. Кроме традиционного новогоднего дерева на базарах можно выбрать также сосну, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Кстати, средняя цена не повысилась с прошлых лет: отечественные ёлочки стоят от одной тысячи рублей за метр, заморские — от 3–3,5 тыс. рублей, отметил Немерюк, добавив, что цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 100 рублей.

Почему у вас до сих пор нет новогоднего настроения и как это изменить прямо сейчас

Почему у вас до сих пор нет новогоднего настроения и как это изменить прямо сейчас

Конечно, дешевле всего, по его словам, приобретать ёлку незадолго до Нового года, когда предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья. К тому же, если поторопиться с покупкой, хвойное дерево осыплется задолго до окончания новогодних праздников. Всего в 2021 году установят 238 ёлочных базаров, а узнать, где находится ближайшая точка продажи новогодних деревьев, можно на портале мэра и Правительства Москвы. Все точки в столице оформлены в едином стиле с 2015 года, а ещё там можно воспользоваться возможностью доставки новогоднего дерева или, например, купить подставку для ёлочки и сосны.

Кстати, в пресс-службе Департамента транспорта столицы предупредили, что ёлку до 120 см можно будет провезти бесплатно в наземном транспорте, в метро высота ёлки не должна превышать 150 см, а в МЦД — до 180 см. Непроданные новогодние ёлки и сосны предприниматели смогут передать в зоопарк, где их разместят в вольерах питомцев.

А ещё Лайф ранее рассказывал о самых странных новогодних ёлках в России. В подмосковном Щёлкове срубили главную ёлку страны, которая будет украшать Соборную площадь в Кремле. В большинстве городов уже установили символ Нового года. Лайф собрал самые нелепые из них.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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