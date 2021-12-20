Астрологи рассказали, что нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака

До Нового года остаётся всё меньше времени, поэтому всё больше людей спешат в магазины за подарками для родных и друзей. Однако далеко не все учитывают предпочтения близких, покупая им странные и порой просто ненужные вещи. Как пишет Пятый канал, чтобы такого не происходило, астрологи раскрыли предпочтения каждого знака зодиака и рассказали, что точно не стоит дарить родившимся под определёнными созвездиями.

Овен

Эксперты не советуют дарить Овнам предметы кухонной утвари, поскольку на готовку у них попросту не хватит терпения. При этом астрологи считают, что в качестве подарка может подойти техника для кухни, но при условии, что до этого Овны сами её попросили.

Телец

Представители этого знака отдают предпочтение дорогим и качественным вещам, поэтому ручную поделку Тельцы оценят только в том случае, если вы профессиональный ремесленник.

Близнецы

Самый неудачный подарок для Близнецов — это предмет, требующий от них долговременных обязательств. Таким подарком может быть комнатное растение, дневник или головоломка. Всё это вскоре будет заброшено.

Рак

Представителям этого знака зодиака не стоит дарить деньги в конверте или подарочную карту. Ракам важно внимание к их персоне, кроме того, обязательство ответить человеку на ту же сумму причинит им дискомфорт.

Лев

Львы — ценители дороговизны и роскоши, поэтому подарки из серии "всё по 100 рублей" будут худшим выбором для этого знака зодиака. Более того, Львы не ценят подарки в складчину, поэтому, чтобы их удивить, придётся проявить максимум изобретательности.

Дева

Девы не любят шумные и громоздкие предметы, которые требуют большого внимания. Поэтому для них лучшим подарком будет сертификат в любимую кофейню.

Весы

С Весами всё просто: лучше спросить заранее, что они хотят получить на Новый год, в том числе вместе определив бюджет подарка.

Скорпион

Представители этого знака не выносят то, что может нанести ущерб их имиджу, поэтому шутки, приколы или сентиментальные безделушки разрушат ваши отношения.

Стрелец

Рождённым под этим знаком не стоит дарить ничего из того, что заставляет долго оставаться на месте — книги, сборники головоломок, наборы для рукоделия. При этом аудиокнига будет вполне неплохим подарком для Стрельцов.

Козерог

Козероги не любят неожиданные подарки. Представители этого знака отдадут предпочтение тому, что можно использовать в повседневной жизни.

Водолей

Водолеи придерживаются собственных представлений о правильном питании, поэтому коробка конфет будет не лучшим выбором в качестве подарка для этого знака зодиака.

Рыбы

Рыбы довольно обидчивы, но начинают намекать о своих желаниях на Новый год задолго до праздника. Поэтому в их случае достаточно просто напрячь память. Если сделать это не получается, то почти гарантированно спасти может что-нибудь недешёвое и блестящее.