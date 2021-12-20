Член ОНК Москвы Меркачёва назвала шагом вперёд внесение в ГД закона о наказании за пытки

По её словам, представители власти должны проходить по статье о пытках, а не о превышении полномочий.

Член ОНК Москвы Ева Меркачёва сочла законопроект об усилении наказания за пытки представителями власти "первым шагом". В беседе с Лайфом правозащитница отметила, что в дальнейшем такие действия следовало бы и вовсе приравнять к госизмене.

"Даже десять лет — это не так сурово. И можно было бы и больше, потому что человек, который совершает преступление, фактически делает это от имени государства. Что самое страшное — он представитель власти. И те жертвы пыток думают, что их государство так пытает. И я бы приравняла это к госизмене, наверное", — подчеркнула Меркачёва.

По её оценке, отдельная статья за пытки уменьшит количество таких случаев, потому что привлечение к ответственности по ней поставит жирную точку в карьере представителя власти. Сейчас для подобных дел есть только статья о превышении должностных полномочий.

"Я очень надеюсь, что это был первый шаг и дальше начнёт реализовываться всё то, что мы предлагаем. И лучше награждать за каждое раскрытое дело [по пыткам], за то, что вовремя выявили, а ещё лучше — предотвратили. Кроме того, люди многие воспринимают угрозы серьёзно, для них рушится мир, а потом не могут долго восстановиться", — пояснила Меркачёва.