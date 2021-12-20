Неизвестный заявил о "минировании" всех аэропортов России
О сообщении с угрозами уже проинформировали управления МВД на транспорте.
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Утром 20 декабря на электронную почту аэропорта Абакана поступило сообщение с угрозами. По данным источника Лайфа, автор письма утверждал, что заминированы все воздушные гавани страны.
Сообщение было передано в управления МВД на транспорте.
А 16 декабря три школы в Нефтеюганске эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщения о минировании появились в мессенджерах. На место выехали специалисты-взрывотехники, однако никаких подозрительных устройств не нашли.
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