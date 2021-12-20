Актриса Титаренко объяснила, почему украинцам не стоит считать Путина врагом
По её словам, страна любит Незалежную. Артистка отметила, что там живёт такой же братский народ, как и в Белоруссии.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Актриса Любовь Титаренко уверена, что президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому Незалежной не стоит бояться никакого нападения. Об этом она заявила в интервью политологу Александру Семченко.
"Путин не нападёт. Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живёт наш братский народ, такой же, как живёт братский народ в Белоруссии", — сказала заслуженный деятель искусств Украины.
По её словам, глава России поднял авторитет своей страны на мировой арене, а без его участия не решается ни одна глобальная проблема. Титаренко отметила, что президент США Джо Байден решает любой вопрос по звонку или при встрече в первую очередь не с французским президентом Эмманюэлем Макроном или канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а именно с Путиным.
Ранее компания CNN рассказала о плане Байдена предотвратить "вторжение" на Украину за четыре недели. По словам представителя Белого дома, президент США опасается "повторения ошибок 2014 года, когда события в Крыму застали Вашингтон врасплох".
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