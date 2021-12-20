Актриса Титаренко объяснила, почему украинцам не стоит считать Путина врагом

Актриса Любовь Титаренко уверена, что президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому Незалежной не стоит бояться никакого нападения. Об этом она заявила в интервью политологу Александру Семченко.

"Путин не нападёт. Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живёт наш братский народ, такой же, как живёт братский народ в Белоруссии", — сказала заслуженный деятель искусств Украины.

По её словам, глава России поднял авторитет своей страны на мировой арене, а без его участия не решается ни одна глобальная проблема. Титаренко отметила, что президент США Джо Байден решает любой вопрос по звонку или при встрече в первую очередь не с французским президентом Эмманюэлем Макроном или канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а именно с Путиным.