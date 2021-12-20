Декан психфака МГУ пытался вразумить отца девятилетней студентки-вундеркинда

Руководство факультета психологии МГУ имени Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, пыталось вразумить отца девочки-вундеркинда. Об этом рассказал декан психфака, доктор психологических наук Юрий Зинченко. По его словам, он сам лично неоднократно встречался с родителем необычной первокурсницы.

"Мы встречались с ним (с отцом Алисы. — Прим. Лайфа) несколько раз. Поэтому это были такие длительные беседы. Мы говорим: давайте подождём сдачу сессии, а потом обсудим всю ситуацию", — цитирует радио "Комсомольская правда" Зинченко.