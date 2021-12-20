Декан психфака МГУ пытался вразумить отца девятилетней студентки-вундеркинда
По словам Юрия Зинченко, сейчас Алиса Теплякова вовсю готовится к первой сессии, у девочки будет индивидуальный план сдачи зачётов.
Алиса Теплякова. Фото предоставлено Лайфу
Руководство факультета психологии МГУ имени Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, пыталось вразумить отца девочки-вундеркинда. Об этом рассказал декан психфака, доктор психологических наук Юрий Зинченко. По его словам, он сам лично неоднократно встречался с родителем необычной первокурсницы.
"Мы встречались с ним (с отцом Алисы. — Прим. Лайфа) несколько раз. Поэтому это были такие длительные беседы. Мы говорим: давайте подождём сдачу сессии, а потом обсудим всю ситуацию", — цитирует радио "Комсомольская правда" Зинченко.
По словам декана, сейчас девятилетняя девочка вовсю готовится к первой сессии. При этом он отметил, что у Алисы будет индивидуальный план сдачи зачётов. После успешного прохождения всех испытаний, как считает Зинченко, можно будет поговорить с её отцом насчёт дальнейшего обучения первокурсницы.
Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
"Понятия не имею": Отец поступившей в 9 лет в МГУ москвички опроверг хамство в сторону её однокурсников
Лента новостей
"Мог бы лучше тренироваться": Канадский лыжник раскритиковал Большунова из-за поездки на этап Кубка мира в Дрезден
сегодня в 09:03
Глава делегации РФ в Вене заявил о готовности Москвы дать военный ответ НАТО
сегодня в 08:56
Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой в отношениях с Западом и Россией
сегодня в 08:48
Комментариев: 0