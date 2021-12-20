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Декан психфака МГУ пытался вразумить отца девятилетней студентки-вундеркинда

По словам Юрия Зинченко, сейчас Алиса Теплякова вовсю готовится к первой сессии, у девочки будет индивидуальный план сдачи зачётов.

20 декабря, 09:08
<p>Алиса Теплякова. Фото предоставлено Лайфу</p>

Алиса Теплякова. Фото предоставлено Лайфу

Руководство факультета психологии МГУ имени Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, пыталось вразумить отца девочки-вундеркинда. Об этом рассказал декан психфака, доктор психологических наук Юрий Зинченко. По его словам, он сам лично неоднократно встречался с родителем необычной первокурсницы.

"Мы встречались с ним (с отцом Алисы. — Прим. Лайфа) несколько раз. Поэтому это были такие длительные беседы. Мы говорим: давайте подождём сдачу сессии, а потом обсудим всю ситуацию", — цитирует радио "Комсомольская правда" Зинченко.

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По словам декана, сейчас девятилетняя девочка вовсю готовится к первой сессии. При этом он отметил, что у Алисы будет индивидуальный план сдачи зачётов. После успешного прохождения всех испытаний, как считает Зинченко, можно будет поговорить с её отцом насчёт дальнейшего обучения первокурсницы.

Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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