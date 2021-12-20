"То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти. Он говорит о том, что Пограничная стража или Войско польское убивает волонтёров, что он видел два таких случая. Только ни одна из гуманитарных организаций не разыскивает, не заявила о пропаже своего волонтёра, который пытался помогать мигрантам. Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил", — сказал Вонсик в эфире Польского радио.