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"Никто в это не поверил": Замглавы МВД Польши ответил на обвинения в убийстве волонтёров на границе

Замминистра напомнил, что ни одна из гуманитарных организаций до сих пор не заявила о пропаже своего добровольца.

20 декабря, 09:41
<p>Фото © LIFE / Артур Матвеев</p>

Фото © LIFE / Артур Матвеев

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал рассказ сбежавшего в Белоруссию военнослужащего Эмиля Чечко об убийствах волонтёров на польской границе "высосанной из пальца историей".

"То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти. Он говорит о том, что Пограничная стража или Войско польское убивает волонтёров, что он видел два таких случая. Только ни одна из гуманитарных организаций не разыскивает, не заявила о пропаже своего волонтёра, который пытался помогать мигрантам. Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил", сказал Вонсик в эфире Польского радио.

"Такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу": Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал, как убивал мигрантов

"Такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу": Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал, как убивал мигрантов

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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