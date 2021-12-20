Российский общественный деятель и писатель Ирина Хакамада откровенно рассказала, как переживает потерю супруга — бизнесмена Владимира Сиротинского. По её словам, незадолго до трагедии она уговаривала его продолжить лечение.

"За девять месяцев до этого (до смерти. — Прим. Лайфа) муж перенёс сложнейшую операцию на сердце и чудом спасся. Была тревога. Я его уговаривала продолжить лечение. Он отказывался, а я предупредила: "Помрёшь". Вот и всё", — пояснила Хакамада в интервью psychologies.ru.

Писательница призналась, что после смерти мужа продолжает вести насыщенный образ жизни, сочетая любимую работу и путешествия. Однако это не значит, что она попросту забыла о недавно пережитой трагедии. Как призналась 66-летняя Хакамада, боль от потери сильно гложет её.

К слову, штамп в паспорте не мешал знаменитости заводить интрижки на стороне. При этом, как рассказала Хакамада, любовники абсолютно не смущали Сиротинского. К примеру, одним из ухажёров писательницы был мужчина, который младше её на 30 лет.



"Они с мужем были знакомы. Володя не ревновал. А то, что информация про открытый брак выходила в публичное пространство, мужа радовало. Он хотел огромной свободы", — отметила она.