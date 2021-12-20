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"Помрёшь": Хакамада рассказала, как уговаривала мужа продолжить лечение незадолго до смерти

Несмотря на просьбы супруги, 65-летний бизнесмен наотрез отказывался от помощи врачей. Как призналась писательница, боль от недавно пережитой трагедии сильно гложет её.

20 декабря, 09:32
<p>Ирина Хакамада с мужем. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJgjZFjDpcU/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6b1cc443-641b-4243-9210-b933b9c467e6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irina_hakamada</a></p>

Ирина Хакамада с мужем. Фото © Instagram / irina_hakamada

Российский общественный деятель и писатель Ирина Хакамада откровенно рассказала, как переживает потерю супруга — бизнесмена Владимира Сиротинского. По её словам, незадолго до трагедии она уговаривала его продолжить лечение.

"За девять месяцев до этого (до смерти. — Прим. Лайфа) муж перенёс сложнейшую операцию на сердце и чудом спасся. Была тревога. Я его уговаривала продолжить лечение. Он отказывался, а я предупредила: "Помрёшь". Вот и всё", — пояснила Хакамада в интервью psychologies.ru.

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Писательница призналась, что после смерти мужа продолжает вести насыщенный образ жизни, сочетая любимую работу и путешествия. Однако это не значит, что она попросту забыла о недавно пережитой трагедии. Как призналась 66-летняя Хакамада, боль от потери сильно гложет её.

К слову, штамп в паспорте не мешал знаменитости заводить интрижки на стороне. При этом, как рассказала Хакамада, любовники абсолютно не смущали Сиротинского. К примеру, одним из ухажёров писательницы был мужчина, который младше её на 30 лет.


"Они с мужем были знакомы. Володя не ревновал. А то, что информация про открытый брак выходила в публичное пространство, мужа радовало. Он хотел огромной свободы", — отметила она.

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Напомним, о том, что скончался муж Хакамады, стало известно 15 сентября. Бизнесмену Владимиру Сиротинскому было 65 лет. Как уже писал Лайф, со своей будущей женой он познакомился в 1995 году, а спустя два года у супругов родилась дочка с синдромом Дауна.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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