Звёзды не в курсе: 7 мифов про гороскопы и знаки зодиака, в которые нужно перестать верить Много лет учёные пытаются доказать, что расположение звёзд на небе в момент рождения человека ничего не означает и не может использоваться для серьёзного анализа. Но так ли это на самом деле? 19 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Миф № 1 — гороскоп даёт точную информацию о человеке

Существует так называемый эффект Форера, он же эффект Барнума, согласно которому неопределённая информация о человеке, поданная как точные знания, вызывает у него доверие. Однажды Бертрам Форер провёл среди студентов психологический эксперимент, дав им тест, по результатам которого обещал каждому из них дать "портрет личности".

Вместо неё подопытные получили абстрактный текст из гороскопа, причём "индивидуальная характеристика" была у всех одинаковая. Однако средняя степень доверия к результату составила 4,26 по пятибалльной шкале. То есть почти каждый из испытуемых "повёлся" на формулировки вроде "Вам свойственна самокритичность", "У вас много скрытых талантов, которые вы до сих пор не использовали себе во благо" и на авторитет преподавателя.

Миф № 2 — совместимость по знаку зодиака

Бывает так, что у женщины разгорается бурный роман — и внезапно она решает проверить свою интуицию, обратиться к гороскопу на предмет совместимости с избранником. Для некоторых девушек важно, чтобы Луна и Венера в гороскопе избранника непременно стояли в "сильных знаках", потому что, если они будут стоять в "слабых", он окажется эгоистом, приспособленцем, а то и вовсе изменщиком.

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Правда в том, что при выборе партнёра стоит учитывать сотни факторов. Если даже гороскоп сработает в порядке исключения ("ошибка выжившего" возможна и здесь), пренебрежение к таким вопросам, как "уровень осознанности в отношениях", "сексуальная совместимость", "совместимость в быту" и "схожесть мировоззрений", сведёт "влияние звёзд" на нет. Кстати, Бернард Сильверман ещё в 1971-м научным методом доказал, что строить семейное счастье с помощью гороскопа — ошибочная стратегия. "Несовместимые" знаки в его исследовании долго и счастливо жили вместе, а "совместимые" — разводились.

Миф № 3 — знаки зодиака определяют судьбу человека

Когда человек говорит, что судьбы нет, он либо лукавит, либо заблуждается. Но что такое судьба как явление? Это совокупность всех обстоятельств и событий, сопутствующих человеку на всём протяжении его жизни. Древние греки ставили рок даже выше богов. Судьба складывается из наследственности, условий, в которых протекало формирование личности, психотравм, череды выборов, образования, обстановки в стране и мире, и ещё из миллионов деталей. Немецкий математик Карл Гаусс отмечал, что человеку, будь он хоть семи пядей во лбу, не могут быть известны все вводные данные, а значит, ему недоступна палочка-выручалочка, которая нарисует его судьбу. В какой-то мере положение звёзд и планет гипотетически может влиять на судьбу, но это лишь один из множества факторов, и принимать его как единственный и самый верный нельзя — это глупо, а в некоторых случаях даже опасно.

Миф № 4 — нумерология и натальная карта

Для опровержения этого мифа не нужно даже выходить за пределы астрологии. Знак зодиака даёт меньше половины информации о личности и судьбе. Бульварные гороскопы, публикуемые в газетах и на сайтах, транслируемые с экранов телевизоров, ориентируются только на знаки. Логично, что меньше 50% информации — это пустой трёп, который появился непонятно откуда. Жажда наживы довела "специалистов по астрологии" до того, что некоторым людям предлагают завести себе личного астролога как раз затем, чтобы регулярно получать исчерпывающую информацию о себе. Заявляется, что такой способ может оказаться намного проще, чем поход к подходящему врачу или психотерапевту, что, разумеется, абсолютная ложь. Личный астролог в таких случаях обещает составить натальную карту (natalis — рождение), в которой учитываются полная дата рождения, время появления человека на свет и даже место рождения.

Натальная карта. Фото © Shutterstock

Эти данные нужны для того, чтобы нарисовать карту звёздного неба на момент рождения клиента. У тех, кто появился на свет в одном месте, но в разное время, также несхожие жизненные пути. Исходя из звёздной карты, человеку "выдают" индивидуальную характеристику, асцендент — или данные о том, как человек будет влиять на окружающих. Совместимость партнёров проверяется по "синастрии", когда натальные карты накладываются друг на друга, но никаких научных доказательств, что это работает, никто и никогда не предоставляет.

Миф № 5 — гороскоп поможет человеку найти своё призвание

В 1949 году сенсацию произвело статистическое исследование астролога Мишеля Гоклена и психолога Франсуазы Гоклен, его супруги. Собрав данные нескольких тысяч европейцев и составив на каждого из них натальную карту, они пришли к выводу, что астрологические показатели влияют на профессиональные способности. Рождённые под знаком Марса становятся спортсменами и военными, Сатурн покровительствует учёным и врачам, Луна — писателям, Юпитер — политикам, журналистам и актёрам.

Результаты были опубликованы в 23-томном труде. Однако последующая проверка результатов исследования показала, что Гоклен был тенденциозен и зачастую подгонял данные под свою теорию, стремясь выдать желаемое за действительное. Последующие исследования и вовсе показали несостоятельность его теории, которую расценили как "оскорбляющую интеллект всякого человека из научного мира". В 60-х он сам отказался от подобных взглядов. В 90-х предложил реформировать астрологию, отказавшись от большинства её постулатов и заменив всё статистикой.

Миф № 6 — поведение человека легко объяснить его знаком зодиака

Часто можно услышать: "Он Скорпион, всё с ним ясно, вот почему он такой невыносимый", "Они, Львы, такие эгоцентрики", "Я сразу понял, что она Дева, ведь с ней мне было скучно", "Ты типичный Телец, такой тяжёлый на подъём". Однажды между психологом Марком Гэмилтоном и финским астрологом Русланом Суси вспыхнул спор по поводу того, можно ли описать характер человека, исходя из знака зодиака.

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Причём психолог считал, что это возможно, а астролог отнёсся к этому скептически. Правда в том, что Дева могла показаться скучной, потому что собеседник сам её не заинтересовал, Телец ленился, потому что копил силы для по-настоящему важного для него события, независимость Льва была ошибочно принята за эгоцентризм, а не сумасбродство, умение делать больно словами у Скорпионов — это защитная реакция в общении с не очень близкими людьми. Все результаты спора, переросшего в исследование, оказались относительными и едва ли могут быть применимы на практике.

Миф № 7 — таро и гороскопы интересуют только пожилых

Казалось бы, изобилие информации и всё такое. Молодые же газет не читают, предпочитают мемы в Интернете. Так вот, новый астрологический бум пришёл как раз через мемы (привет, ретроградный Меркурий) и через возрождение эзотерически ориентированной субкультуры нью-эйдж. По словам редактора веб-ресурса The Cut Стеллы Багби и её коллеги из Broadly — проекта журнала Vice, посещаемость гороскопов на сайтах выросла, типичный пост с астрологическими выборками собирает на 50% больше трафика, чем это было пять лет назад. Основные потребители такого контента — миллениалы и зумеры. У молодых высокий уровень стресса и чувства неопределённости, а астрология даёт им хоть какие-то рамки для толкования своей судьбы, ведь гораздо проще следовать инструкциям, которые "заложили звёзды", чем опираться на чутьё, опыт и включать голову.

Авторы Евгений Жуков