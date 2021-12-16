Далеко не лучшее в мире: 7 мифов о советском образовании, в которые пора перестать верить Говорят, что уровень советского образования был на голову выше любого другого. Но так ли это на самом деле и готов ли был советский человек к выходу в большой мир? 15 декабря, 21:40 7117 7117 Фото © Getty Images

Миф № 1 — советское образование было сильным всегда

Невозможно говорить о советском образовании как о чём-то неизменном, однородном и созданном в одночасье. Качество образования в московской спецшколе сильно отличалось от базового уровня, что получали школьники в провинции, тем более в союзных республиках. Исторические события также сильно влияли. Всеобщая ликвидация безграмотности — одно из достижений 20–30-х годов, но развитие системы советского образования серьёзно затормозила Гражданская война, без которой фундаментальные знания могло получить ещё большее количество населения.

В 20-е годы в школах и институтах вообще господствовал бригадно-лабораторный метод обучения. Когда класс делился на группы и из каждой группы на вопросы учителя отвечал только один человек, а одинаковую оценку ставили всем. Само собой, подобная "уравниловка" негативно сказывалась на общем уровне. Серьёзный удар высшему образованию был нанесён и т.н. рабочими путёвками. Когда людей пролетарских профессий направляли в институт просто по факту их классовой принадлежности, независимо от их образовательного уровня. Студент с 1–2 классами образования, но имевший правильное происхождение, вряд ли мог полноценно освоить программу высшего образования, в результате учебные программы в 20-е годы приходилось максимально упрощать.

Во второй половине 30-х было введено обязательное семилетнее образование, открывались новые школы, но затем по грамотности населения ударила Великая Отечественная война. По словам педагогов высшей школы, пик качества советского образования был достигнут в 50-х и держался примерно 20 лет. Однако затем в его развитии случился застой, а к началу 80-х уровень качества среднего образования начал стремительно падать.

Миф № 2 — советское образование ценят во всём мире

Этот миф берёт начало от высказывания Джона Кеннеди по поводу запуска советского спутника в 1957 году: "Русские выиграли у нас гонку не при помощи ракет, а за школьной партой". Апологеты советского образования развили из этого мысль, что весь мир собирался перенять нашу систему образования, но это далеко не так. В СССР была мощная педагогическая школа, взявшая всё лучшее от двух выдающихся педагогов — Макаренко и Сухомлинского. Она действительно обладала базовым набором целей, которые можно было применять к каждому воспитаннику, за счёт чего достигался высокий средний балл, а в голове у большинства школьников на всю жизнь оставались факты о том, как устроен мир. Да и цели образования были благородными — воспитать всесторонне развитого человека, способного ориентироваться практически в любой теме после недолгого изучения.

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Однако одновременно с этим советское образование было "заточено" под нужды командно-административной системы, было негибким и часто создавало разрыв между знаниями и практикой. Тому пример — растерянность среднего советского гражданина с высшим образованием в 90-х, когда воспитанные под социалистический строй люди не знали, куда податься. Советская система была хороша и даже уникальна по части точных наук — математика, физика, биология, химия. Работы множества советских учёных изучали в школах, однако заявлять о том, что эту же модель могли перенять несоциалистические страны, как минимум недальновидно.

Миф № 3 — советское образование универсально

СССР подарил миру сильнейшую математическую школу. Колумбийский университет в середине нулевых даже выпустил статью "336 русских математиков изменили лицо американской математики". В ней шла речь о людях, которые эмигрировали в 90-х в США и своими лекциями, а также выпускниками вывели высшее образование Америки на качественно новый уровень. Что касается точных наук и подготовки технических специалистов — с этим всё было в порядке, тому пример и успехи в ракетостроении, и создание мощного военно-промышленного комплекса. Самый известный прецедент в этом направлении — эмиграция физика и математика Петра Уфимцева, придумавшего и защитившего конструкцию малозаметного самолёта, который во всём мире знают как F-117 Nighthawk.

СССР. Москва. 1 октября 1991 г. Преподаватель кафедры детской терапевтической стоматологии Тамила Ахметовна Рзаева во время занятия со студентами. Фото © ТАСС / Л. Пахомов

В СССР с точными науками поначалу было непросто. Примерно с 30-х годов и вплоть до 1964-го вне закона была генетика, а её лучшие представители попали под репрессии. Надолго была заморожена кибернетика, объявленная лженаукой. К тому же о лучших образцах современной западной литературы широкий читатель практически ничего не знал — зарубежные шедевры классики считались вульгарщиной и едва ли не порнографией, однако были в библиотеке каждого уважающего себя аппаратчика.

В официальную литературу лишь в перестройку вернулись имена таких писателей, как Булгаков и Платонов. Ситуация складывалась таким образом, что рядовой советский гражданин получал образование, достаточное для того, чтобы уметь читать и писать, а также имел утилитарные знания, необходимые для работы, да некоторое представление о мире, выстроенное в чёткой параллели с мыслью, что всегда нужно подчиняться. Школьная муштра, особый способ посадки за партой, "звонок для учителя" — всё это воспитывало послушного гражданина. Но назвать это образование универсальным нельзя — оно подходило далеко не всем.

Миф № 4 — советские учителя жили очень хорошо, не то что сейчас

Преподавательница с ученицей за роялем. Фото © ТАСС

В СССР образца 20-х годов профессия учителя была одной из самых низкооплачиваемых. В 1922 году учителя не получали жалованье по полгода и уходили из профессии. В 1925 году зарплата учителя соответствовала 75% от самой низкой ставки рабочего. Во второй половине 30-х зарплату подняли, но оставался разрыв между городскими и сельскими учителями. После нападения Германии в 1941 году стране и вовсе стало не до учителей — школы максимально урезали, а всех, кто мог трудиться, отправили работать на заводы. Оставшихся переводили на режим строгой экономии.

В 50-х положение учителя улучшилось, но всё равно он получал на 20% меньше базового оклада промышленного рабочего. В 60-е учителя стали получать надбавки за образование, стаж и дополнительную нагрузку. В 70-х доход под завязку загруженного учителя сравнялся с зарплатой рабочего, но уступал окладу инженера или строителя. Несмотря на провозглашённый культ учительской профессии, её представители были одной из низкооплачиваемых категорий населения при невероятной нагрузке. Именно с тех времён эта сфера деятельности стала считаться по преимуществу женской.

Миф № 5 — в кризисе советского образования виноваты 90-е

Пика своего развития система советского образования (как среднего, так и высшего) достигла к середине 70-х. Однако уже в 1980 году она затрещала по швам — стремительно менялся мир вокруг страны, и системе, которая желала устоять, требовались реформа и отказ от догматического характера обучения. Свой вклад в развал системы образования внесли и двойные стандарты: учителя рассказывали детям о верности социалистического пути и святости коммунизма, но большинство из них в него не верило и едва ли понимало, в чём заключается светлое будущее советского народа.

Гуманитарное образование в духе общих традиций было задавлено идеологией, а следом подкосилось и техническое. В 70–80-х доля выпускников инженерных вузов составляла 42% от общей доли дипломированных специалистов. Падение количества выпускников-инженеров, разумеется, было лишь фоном к падению ВВП на фоне кризиса, да и эффективность промышленного производства к концу 80-х снизилась на треть. У историков есть мнение, что агонизирующая экономика страны в 90-х представляла собой результат процесса управления страной, который руководители СССР использовали последние 15 лет.

Миф № 6 — советское образование было бесплатным и доступным

Доступным и бесплатным с 1940 по 1956 год было семилетнее образование. Год обучения в восьмом-десятом классах уже стоил 150–200 рублей. От 300 до 500 рублей в год платили за обучение в институте. Хрущёв отменил плату за обучение, но теперь ученики старших классов были обязаны по два дня в неделю отрабатывать учёбу на производстве или в поле.

Чтобы поступить в вуз, нужно было обладать "стажем отработки" не менее двух лет. Лишь в 1966 году эту инициативу отменили. В 70-х на фоне этих условий расцвела коррупция, также большую роль стали играть блат и целевое обучение. То есть для поступления в престижный вуз чаще всего требовались связи, взятка либо обязательство два-три года после окончания вуза отработать по распределению. В то же время "целевое распределение" в тех же США отсутствовало как понятие, а ведущие промышленные и технологические компании "покупали" студентов ещё во время обучения.

Миф № 7 — советское образование воспитывало сознательного человека

СССР. Пенза. 1 января 1991 г. Учащиеся 10-х классов из города Красноярска. Фото © ТАСС / Набатов Юрий

В плеяде выдающихся советских граждан есть примеры выдающихся личностей, состоявшихся в разных областях. Этими людьми гордится весь мир, и везде подчёркивается, что именно лучшие люди мира были воспитаны советской системой. СССР дал миру великих математиков, физиков, режиссёров. Поэт Иосиф Бродский был профессором в шести американских и британских университетах, где читал курсы по русской и мировой литературе. Балетмейстер Нуриев, физик Жорес Алфёров, космонавт Юрий Гагарин, оружейный конструктор Михаил Калашников — это настоящие советские бренды мирового уровня.

Но эти люди представляют собой скорее исключение из правил. В основном советская школа не учила критическому мышлению, не поощряла инициативу, кормила школьников и студентов догмами, давила на личность авторитетами — часто партийными лидерами, закрывала глаза на недостатки в стране. В позднем СССР и в начале 90-х низкая сексуальная культура и многолетнее табуирование этой темы привели к 4 миллионам абортов в год. Также в позднесоветское время в три раза возросла алкоголизация населения, культурный уровень рабочей молодёжи с окраин был крайне низок, а сама она была чаще всего криминализирована. Начало 90-х было ознаменовано всплеском разводов, потому что часто семья, созданная ещё в СССР, держалась на страхе перед судом общественности, а не на любви. А ещё почему-то образованный советский человек, как только система расшаталась, стал верить Кашпировскому и мог отнести все деньги создателю МММ Мавроди.