Как шахтёр пил с сыном Сталина, а умер в психушке Life.ru разобрался, почему в наши дни основателя стахановского движения могли бы обвинить в педофилии и многожёнстве. 84499 84499 Фото © Фотохроника ТАСС

31 августа 1935 года Алексей Стаханов поставил рекорд, нарубив в шахте 102 тонны угля и тем самым выполнив двухнедельную норму выработки за 5 часов 45 минут. Информация о рекорде попала в газеты и по партийной линии ушла в Москву. В одночасье малообразованный рабочий из Донбасса стал кумиром миллионов и обрёл материальное благополучие. Как сказалось на нём испытание славой? Лайф собрал факты о жизни самого известного рабочего СССР и составил портрет героя, о котором вы и не подозревали.

Три класса образования Стаханов рос в бедной крестьянской семье. В школе проучился всего три зимы, а в Донбасс отправился, спасаясь от голодной смерти

Он пришёл туда в лаптях, одетый в лохмотья. На шахте не было вакантных мест, никто не хотел его брать. Однако помогли земляки, и вскоре юношу приняли на работу — на должность тормозного. Он следил за тем, чтобы вагонетка с углём не сходила с рельсов.

Разгрёб "помойницу" Так прозвали в народе первую шахту "Центральная — Ирмино", где работал Стаханов. При нём её уровень многократно вырос

Женился на четырнадцатилетней Став знаменитостью, Алексей Стаханов поехал в турне по городам. В одном городе он встретил девятик££лассницу, которая его очаровала

Ни родители девочки, ни власти препятствовать желанию Стаханова не стали. Для первых он был хорошей партией — знаменитость с самыми завидными перспективами. Они даже согласились накинуть девочке пару лет, чтобы ситуация выглядела менее пикантной.

Продвигал жену во власть На Всеукраинском съезде Советов он потребовал сделать супругу делегатом съезда. Многие были против, но поделать ничего не могли

Несмотря на возраст, жена тоже оказалась пробивной. Благодаря ей он окончил Промакадемию, где готовили будущих управленцев для производства.

Ходоки у Стаханова Вскоре герой переселился в элитную квартиру на набережной Москвы-реки и со всей страны к нему потянулись рабочие. Возник своеобразный культ его личности

Стаханов оказался в положении ведущего передачи "Поле чудес" Леонида Якубовича: из всех городов страны к нему ехали пролетарии с гостинцами — и вскоре квартира оказалась завалена разнообразным дефицитным барахлом. Жена жаловалась, что привозят слишком много алкоголя... Как раз огненная вода и погубила "человека из стали".

В одном ряду со Сталиным, Гитлером и Цукербергом Никто из рабочих не попадал на обложку журнала Time, ведь туда помещали только глав государств. Для Стаханова сделали исключение

В декабре 1935 года он попадает на обложку этого престижного журнала, получив титул "Человек года". В разное время "Человеком года" по версии журнала Time становились Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Джордж Буш, Михаил Горбачёв. В 2007 году "Человеком года" был признан президент России Владимир Путин, в 2010-м — основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Пьянки с Василием Сталиным, сыном вождя Бывший рабочий и сын самого могущественного человека в стране быстро нашли общий язык. Их объединила любовь к горячительному

Сталин не одобрял этой дружбы, однако даже он ничего не мог сделать. Стаханов был живым символом пятилетки, индустриализации, подъёма страны. Часто в походах по злачным местам он терял партбилет, и ему тут же восстанавливали документ. Один раз вождь сделал внушение Алексею Стаханову, и тот образумился. Но ненадолго...

Товарищ культурно отстаёт Выходки пролетарской звезды начали надоедать власти. Была учреждена комиссия, которая выяснила, что Стаханов не желает развиваться

Стаханова насильно усадили за книги по марксизму-ленинизму, обязали ходить в театр и кино. Однако он о театре отзывался скептически: "Прыгает там кто-то по сцене". Вскоре он забросил книги и конспекты и вернулся к привычным занятиям.

Не пустим на войну, иди в Караганду Когда началась Великая Отечественная война, Стаханов пожелал идти в первых рядах добровольцем, но партия ему отказала

Вместо фронта его отправили в Караганду — поднимать производство. Назначили начальником шахты № 31. Дела там обстояли неважно. Стаханов, чтобы исправить положение, ввёл на шахте ряд усовершенствований, благодаря которым производительность поднялась в несколько раз. К 1 мая 1942 года шахта № 31 выполнила план на 140 процентов. Было видно, что человек на своём месте и знает, что делает.

Сталин обещал сделать Стаханова наркомом Вождь народов периодически практиковал такие карьерные взлёты, однако в конце войны передовик снова начал крепко выпивать

А ещё ему не хватало элементарного образования и широты кругозора. Это был простой рабочий человек, полноценно не учившийся даже в средней школе. Он знал, как поднять производительность шахты, но вникать в политэкономию и тонкости повестки дня он не мог, да и не хотел.

Чуть не подрался с Хрущёвым Стаханов не участвовал в критике Сталина, из-за чего при Хрущёве попал в опалу. А однажды их перепалка чуть не закончилась дракой

Хрущёв, как бывший шахтёр, начал фразу словами: "Как шахтёр, я..." — на что Стаханов, перебив его, заявил: "Тьфу, да какой из тебя шахтёр!" Вскоре опального передовика выслали из Москвы в Донбасс, в город Торез. Семья с ним не поехала.

Утешение в стакане В Донбассе Стаханову дали руководящую должность, но у него всё равно началась депрессия. На помощь пришла водка

О герое все забыли, его звезда померкла. Когда к 50-летию Октябрьской революции один московский журналист собирался писать очерк о Стаханове и оформлял командировку в Торез, его начальник с удивлением воскликнул: "Стаханов?! А он разве жив?" Пристрастие к алкоголю изменило вчерашнего героя до неузнаваемости. Он неоднократно просил забрать его из шахты и вернуть в Москву. Он говорил: "Здесь я сгину".

Стал двоежёнцем Пока семья жила в Москве, Стаханов умудрился ещё раз жениться. Когда факт был предан огласке, предыдущий брак аннулировали

Награда спустя 30 лет после подвига Как известно, Брежнев обожал получать медали и награждать других. К 30-летию стахановского движения он пригласил Стаханова к себе

Стаханов получил звание Героя Социалистического Труда. В 1935 году он его и не мог получить, поскольку в то время, когда он ставил рекорд, такой награды не существовало.

В Донбасс отправились журналисты с заданием отыскать героя. В помощь журналистам дали некогда прославившего Стаханова экс-парторга Петрова. Совместными усилиями забытого героя нашли.

Журналист Тараненко вспоминал о первой встрече: "Дверь распахнулась, и на пороге возникло нечто согбенное, с одутловатым и давно не бритым лицом, на котором сивуха уже оставила свои отметины. Стаханов даже не узнал Петрова, только спросил, есть ли выпить. Когда услышал, что нет, тут же зло бросил: "Мотайте отсюда... к такой-то матери..." Конфликт удалось сгладить.

Последние годы в психбольнице К старости у Стаханова начал прогрессировать рассеянный склероз, сопровождавшийся расстройствами памяти и речи

Стаханова отправили в спецучреждение, где он и провёл остаток дней. Умер в конце 1977 года, немного не дожив до 72 лет. Виной стал несчастный случай: пациент поскользнулся в ванной и сильно ударился головой, от этого и скончался.

Слава и роскошь разрушительным образом сказались на парнишке, пережившем голодное детство. Однако, как бы там ни было, он стал символом целой эпохи. У него появились подражатели в других странах, в том числе в Польше, Югославии и ГДР.

Авторы Ярослав Солонин