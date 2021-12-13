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Метод Певзнера: В чём секрет диеты от гениального советского врача

Оглавление
Диета по рецепту
Диета — что можно, а что нельзя
Диета после болезни
Правильное питание для здоровых людей

Этот метод коррекции веса до распада СССР прописывали генсекам и высшим партийным чиновникам, а позднее он стал доступен и простым людям.

Опубликовано 12 декабря 2021, 21:40
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Фото © ТАСС / Василий Турбин

Фото © ТАСС / Василий Турбин

Диета по рецепту

В советское время вопрос питания был государственным делом. Был создан Институт питания, его сотрудник Мануил Певзнер разработал комплексную номерную диету, которая лечила от ожирения, болезней сосудов и помогала людям, пережившим операцию.

Певзнер относится к старой дореволюционной гвардии учёных, которые внесли большой вклад в становление советской медицины. В 1895 году параллельно с учёбой на медицинском факультете Московского университета изучал работу уездных больниц. Затем стажировался в лучших клиниках Германии. С 1908 года полностью сосредоточился на гастроэнтерологии.

Фото © Pevsner.ru

Фото © Pevsner.ru

Революцию встретил, будучи опытным врачом, с солидным теоретическим багажом и собственными разработками. Стоял у истоков Института питания, являлся основоположником советской диетологии и клинической гастроэнтерологии. В эти же годы он разработал известную на весь мир диету Певзнера.

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Диета — что можно, а что нельзя

На 1921–1922 годы в СССР пришёлся голод, ударивший по Среднему и Нижнему Поволжью, Причерноморью, Приуралью и Западной Сибири. В связи с этим была организована Комиссия по борьбе с последствиями голода, развёрнута Новая экономическая политика и сделан упор на развитие диетологии. В Научно-исследовательском институте физиологии питания под руководством профессора Михаила Шатерникова изучали варианты замены дефицитных продуктов на более доступные при минимальной потере энергетической ценности. Так, мясо в пайке красноармейцев предлагалось заменить на фасоль и чечевицу, а из кладонии оленьей (съедобного лишайника) пробовали делать муку и выпекать из неё хлеб.

Во время обслуживания рабочих в обеденный перерыв в гриль-зале столовой № 11. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Во время обслуживания рабочих в обеденный перерыв в гриль-зале столовой № 11. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Когда ситуация с продовольствием немного стабилизировалась, команда Шатерникова, используя прибор регистрации газообмена человека, выделила четыре категории питания. Норма людей умственного труда равнялась 3000 калорий в день, "синим воротничкам" полагалось 3500 калорий, а слесари, кочегары и колхозники за свой потный труд получали 4000 калорий. Но больше всего полагалось съедать землекопам, грузчикам и лесорубам — аж 5000 калорий.

Диета и диетические продукты: мифы и реальность
Диета и диетические продукты: мифы и реальность

Диета после болезни

Мануил Певзнер выделялся из команды Шатерникова своим новаторским подходом. Есть мнение, что именно на стажировке в Германии он почерпнул опыт лучших немецких диетологов. В Институте питания Наркомздрава СССР, созданном в 1930 году, Певзнер сыграл важную роль. Ещё в 1920-х годах он обратил внимание на то, что в питании человека важен не только калораж, но и соотношение жиров, белков и углеводов. Певзнер в лабораторных условиях выявил прямую связь между заболеваниями и рационом питания, и среди коллег его выводы считались гениальными. До того как он оформил первую научную работу, никто и не думал корректировать рацион питания исходя из заболеваний.

В столовой роддома. Фото © ТАСС / Л. Загайнова

В столовой роддома. Фото © ТАСС / Л. Загайнова

Категории питания Певзнер делил исходя не из сферы занятости, а отталкиваясь от болезней или предрасположенности к ним у каждого человека индивидуально. Ленин после покушения Каплан сидел на диете, предписанной Певзнером. Сталин в 1940-х начал испытывать проблемы со здоровьем и тоже следовал предписаниям этого диетолога.

Певзнер разработал систему пятнадцати диет (на самом деле за счёт "нулевого пункта" и подпунктов их было больше), классифицированных по группам заболеваний. К примеру, нулевая диета (стол № 0) предназначалась людям после хирургической операции. Из рациона исключались горячие и холодные блюда, газировка, соль, сахар и перец строго ограничивались. Больному полагался нежирный тёплый куриный бульон, кисель, желе, фреши из некислых сортов фруктов и ягод. Стол № 1 полагался язвенникам, стол № 8, предназначенный тем, у кого было ожирение, стал необыкновенно популярен, когда пошла мода на стройную фигуру и поджарый торс.

При острых инфекционных заболеваниях полагался стол № 13, где упор делался не на "нажористость", а на повышенное содержание витаминов. Стол № 15 являлся переходной диетой к обычному сбалансированному питанию. Диета назначалась врачом, он же вносил в неё корректировки, а выдавались комплекты блюд в специальных диетических столовых по предъявлению талона от доктора. В больницах, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях питались по Певзнеру.

Правильное питание для здоровых людей

В столовой прессово-сварочного производства завода. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

В столовой прессово-сварочного производства завода. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Считается, что СССР был единственной страной, где вопросами здорового питания занимались на государственном уровне. В Европе и США всё решали рынок, реклама и популярность того или иного диетолога. Но были и странности. Например, Анастас Микоян, возглавлявший Наркомат пищевой промышленности СССР, дегустировал новые блюда, которые разрабатывались для столовых, и если его что-то не устраивало, то до советских граждан они не доходили. Диетологи, в частности Мануил Певзнер, были переходным звеном от высшего начальства к потребителю.

Они выполняли поставленные задачи, а также научно обосновывали те или иные решения. С подачи Певзнера внедрили трёхразовое питание, состоявшее из горячих завтраков, обеда из трёх блюд (плюс компот), вариативного лёгкого ужина. Из этого развилась система четырёхразового (с полдником) и пятиразового питания. Между четвёртым и пятым подходом рекомендовался стакан томатного сока. Главный принцип: не злоупотреблять жирным и острым, питаться по часам и дробно.

Эти и другие рекомендации позднее скопировали американские врачи, а через несколько десятков лет на этой диете сидел "железный Ронни" — 40-й президент США, любивший отведать сочный стейк на завтрак, обед и ужин. По некоторым данным, Рейгана держали на диете Певзнера около полутора месяцев, после чего президент США скинул 15 лишних килограммов.

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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