Выход из тупика: Психолог назвал 7 вещей, которые помогут пережить трудные времена Оказавшись в трудной жизненной ситуации, человек часто её усугубляет. Специалисты считают, что, избавившись от лишнего груза, человек сможет быстрее выйти из кризиса. 10 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Выученная беспомощность

Австрийский психиатр Виктор Франкл выявил закономерность, согласно которой подавленное состояние и неврозы в 20% случаев имеют ноогенные корни, то есть возникают от отсутствия смысла жизни. Очень важно в первую очередь решить ментальные проблемы, чтобы обрести менее искажённый взгляд на свою жизненную ситуацию. И уже вслед за этим шаг за шагом можно решить и другие, например, личностные или материальные проблемы.

Сам феномен "выученной беспомощности" открыл американский психолог Мартин Селигман в 1967 году. Это патовое состояние, при котором человека не мотивируют положительные стимулы, а избежать отрицательных он не пытается, ведь они соответствуют усвоенной картине мира: "Я не могу ничего контролировать. Я беспомощен". Человеку, оказавшемуся в тупиковой ситуации, следует сфокусироваться на том, что действительно в его силах: почистить зубы, сделать небольшую пробежку, сделать перестановку в квартире, прочитать книгу, завести дневник, наладить внутренний диалог с собой. Таких мелочей десятки и сотни. Они создадут устойчивые позитивные паттерны, а также вернут уверенность в своих силах и волю к преодолению более сложных препятствий.

Сконцентрироваться на хорошем

Мозг, по мнению Селигмана, это своего рода фильтр, задерживающий в себе то, на чём сосредоточен его владелец. Беременные видят вокруг беременных, желающие приобрести себе автомобиль Volkswagen, обращают внимание на то, что вокруг сплошные "фольксвагены". Это называется феноменом Баадера — Майнхоф, или иллюзией частотности. Сконцентрировавшись на неудачах, на проигрыше, человек создаёт поле, которое будет притягивать негатив. А зачем брать от жизни плохое, если она сама даёт выбор?

Отфильтровать окружение

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Порой человек чувствует, что он одиночка, заброшенный в этот жестокий мир. В трудные времена дружба проверяется на прочность. Тот, кого считал соратником и единомышленником, сливается. Кому-то непонятны проблемы человека, и это не их вина. Нужно окружить себя понимающими — теми, кто прошёл через похожую ситуацию или находится в стадии её преодоления. Если среди родных или друзей не получается найти понимание, можно найти сообщество, членам которого не понаслышке знакомы подобные проблемы. Но важно, чтобы это были люди с позитивным мышлением. Организационный психолог Таша Эйрих отмечает, что подходящие условия — среда, люди — позволяют добиться большего результата меньшими усилиями.

Перестать винить себя во всём

Человек не может всё контролировать и всё предусмотреть. Вчерашние миллионеры становятся банкротами, кумиры миллионов оказываются на обочине славы, здоровый человек в одночасье становится инвалидом. Винить себя за сложившуюся ситуацию не стоит. Будда Шакьямуни отмечал, что даже злейший враг не сможет навредить человеку так, как его собственные несдержанные мысли. Аутоагрессия, или агрессия, направленная внутрь, разрушительнее любого негативного влияния извне.

Принять ответственность

Люди любят фильмы, в которых герои выбираются из безвыходных ситуаций. Щекочет нервы переход от состояния "всё пропало" к состоянию "ну, мир, держись". Таким героем может стать каждый, если осознает, что именно он творец своей судьбы. Немного смелости, немного мужества, немного риска. У финнов есть национальное понятие "сиссу". Простыми словами это несгибаемое упорство, сохранение самообладания в самых стрессовых ситуациях и достоинство в одном флаконе. Есть поговорка — "С сису ты пройдёшь сквозь гранит". В Финляндии сегодня одна из лучших психотерапевтических школ, кстати.

Наслаждаться простыми вещами

В трудные времена по человеку может ударить резкое снижение уровня комфорта. Нет денег на привычный досуг — рестораны, дорогие покупки, путешествия. На этом нельзя циклиться. В Израиле есть выражение "осим хаим". Это одновременно и "наслаждаться жизнью", и "делать жизнь". Пока сожалеешь об утраченном, жизнь проходит. Вместо ресторана можно освоить искусство кулинарии. Психологи отмечают, что приготовление пищи обладает психотерапевтическим эффектом. Не получается поехать в этом году на Мальдивы или в Турцию — можно освоить получше свой город и его окрестности. Лучше всего лечат велопрогулки.

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Принять трудности как дар и опыт

Выпав из карусели повседневности, человек не только оказывается на обочине, но и получает шанс всё выстроить заново: лучше, надёжнее, осмысленнее. Людям свойственно привыкать к не самым лучшим условиям жизни и испытывать стресс, когда эта малость рушится. Какие шаги, какие представления о действительности привели к фиаско? Может, это возможность перераспределить свои приоритеты и установки? Очень часто человек мечтает не о том, что ему на самом деле нужно. Это может быть отработкой родительского сценария, неосознанная проработка их фрустраций, спроецированных на детей. Возможно, сейчас самое время избавиться от ментального хлама.

Важно при этом беречь собственное здоровье — оно, может, и станет фундаментом для выхода из полосы неурядиц на привычный, позитивный вектор.

Авторы Евгений Жуков