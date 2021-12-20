Политолог Межуев увидел хороший знак в реакции США на предложение по гарантиям безопасности
По оценке собеседника Лайфа, американцы тоже надеются, что выход в переговорную зону возможен.
Белый дом. Фото © Getty Images / Drew Angerer
Политолог Борис Межуев в беседе с Лайфом рассказал, почему США затягивают с ответом на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что пауза — это хороший знак, который надо интерпретировать как некоторый шаг нам навстречу, а не в сторону конфронтации.
"Это означает, что мгновенного ответа "убирайтесь вон со своими предложениями" от США мы не получили. Мы получили его от НАТО. Пауза означает не мгновенное отвержение. Нужно ясно понимать, что принять никто не может", — сказал Межуев.
Он считает, что, как только президент США Джо Байден примет данное предложение, это не пропустит ни один Сенат. По оценке политолога, США сейчас прощупывают эту почву — предложение, означающее начало стратегического диалога, или же речь идёт об ультиматуме, который не имеет никакого другого смысла, кроме как легитимации односторонних действий. Белый дом также пытается понять, как отреагирует на принятие предложений Россия и не расположенные к РФ граждане США. Такой шаг может быть воспринят как сдача позиций, считает Межуев.
"Я думаю, что американцы тоже надеются, что выход в переговорную зону возможен. Я убеждён, что Байден хочет диалога. Но проблема заключается в том, что он не может пойти на полное принятие этих требований. Это просто невозможно. Ему никто этого не даст", — отметил эксперт.
Ранее глава делегации РФ в Вене заявил о готовности Москвы дать военный ответ НАТО. По мнению дипломата, в отношениях с Североатлантическим альянсом наступает "момент истины".
Напомним, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на Восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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