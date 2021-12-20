Политолог Межуев увидел хороший знак в реакции США на предложение по гарантиям безопасности

Политолог Борис Межуев в беседе с Лайфом рассказал, почему США затягивают с ответом на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что пауза — это хороший знак, который надо интерпретировать как некоторый шаг нам навстречу, а не в сторону конфронтации.

"Это означает, что мгновенного ответа "убирайтесь вон со своими предложениями" от США мы не получили. Мы получили его от НАТО. Пауза означает не мгновенное отвержение. Нужно ясно понимать, что принять никто не может", — сказал Межуев.

Он считает, что, как только президент США Джо Байден примет данное предложение, это не пропустит ни один Сенат. По оценке политолога, США сейчас прощупывают эту почву — предложение, означающее начало стратегического диалога, или же речь идёт об ультиматуме, который не имеет никакого другого смысла, кроме как легитимации односторонних действий. Белый дом также пытается понять, как отреагирует на принятие предложений Россия и не расположенные к РФ граждане США. Такой шаг может быть воспринят как сдача позиций, считает Межуев.

"Я думаю, что американцы тоже надеются, что выход в переговорную зону возможен. Я убеждён, что Байден хочет диалога. Но проблема заключается в том, что он не может пойти на полное принятие этих требований. Это просто невозможно. Ему никто этого не даст", — отметил эксперт.