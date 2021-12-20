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Следователи не исключили версию об убийстве магаданского депутата Крамаренко

В настоящее время идёт опрос всех возможных свидетелей и родственников. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти.

20 декабря, 10:09
<p>Александр Крамаренко. Фото © Магаданская городская дума</p>

Александр Крамаренко. Фото © Магаданская городская дума

Старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области Андрей Макаров в беседе с телеканалом "Рен-ТВ" рассказал, что рассматривается несколько версий гибели депутата Александра Крамаренко, которого обнаружили мёртвым в его офисе.

"В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается", — сказал он.

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В настоящее время идёт опрос всех возможных свидетелей и родственников погибшего. Эксперты также изучают камеры видеонаблюдения. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти.

Как ранее сообщалось, в Магадане нашли мёртвым депутата городской думы Крамаренко, которого обвиняли в массовом отстреле гусей. По данным источника Лайфа, основная версия произошедшего — суицид.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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