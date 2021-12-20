Песков: Инициатив Путина по законопроекту о наказании за пытки не ожидается
Сегодня в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Каких-либо инициатив президента РФ Владимира Путина по законопроекту об ужесточении наказания для представителей власти за пытки не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не ожидается", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, 20 декабря на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Также законодатели предлагают внести новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности представителей ФСИН и других госорганов, подозреваемых в применении насилия. Поводом к принятию документа стала череда громких случаев о пытках в колониях, после которых президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН.
Лента новостей
Следователи не исключили версию об убийстве магаданского депутата Крамаренко
сегодня в 10:09
Песков: РФ рассматривает самые разные варианты ответных шагов в случае активности НАТО у её границ
сегодня в 10:07
Политолог Межуев увидел хороший знак в реакции США на предложение по гарантиям безопасности
сегодня в 10:04
Комментариев: 0