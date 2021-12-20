Песков: Инициатив Путина по законопроекту о наказании за пытки не ожидается

Каких-либо инициатив президента РФ Владимира Путина по законопроекту об ужесточении наказания для представителей власти за пытки не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, 20 декабря на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Также законодатели предлагают внести новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности представителей ФСИН и других госорганов, подозреваемых в применении насилия. Поводом к принятию документа стала череда громких случаев о пытках в колониях, после которых президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН.