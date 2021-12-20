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Песков: Инициатив Путина по законопроекту о наказании за пытки не ожидается

Сегодня в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов.

20 декабря, 10:10

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Каких-либо инициатив президента РФ Владимира Путина по законопроекту об ужесточении наказания для представителей власти за пытки не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не ожидается", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, 20 декабря на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Также законодатели предлагают внести новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности представителей ФСИН и других госорганов, подозреваемых в применении насилия. Поводом к принятию документа стала череда громких случаев о пытках в колониях, после которых президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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