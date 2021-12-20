На "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов. Видео © Telegram / Правительство России

Правительство России продолжает расширять список госуслуг, которые можно получить через единый портал. Так, с 2022 года там появится ещё свыше 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате", — отметил глава кабмина.