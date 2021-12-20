НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов

Как отметил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, изменения, которые проводятся в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды.

20 декабря, 10:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

На "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов. Видео © Telegram / Правительство России

Правительство России продолжает расширять список госуслуг, которые можно получить через единый портал. Так, с 2022 года там появится ещё свыше 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате", — отметил глава кабмина.

На "Госуслугах" может появиться раздел для жалоб на фейки о ковиде

На "Госуслугах" может появиться раздел для жалоб на фейки о ковиде

По словам Мишустина, в первую очередь речь идёт о детских пособиях, проведении техосмотра автомобилей, а также регистрации прав на недвижимость. Кроме того, это касается и приёма налоговых деклараций, аттестации школьных педагогов, оформления заявок на соцобслуживание и предоставления бесплатного жилья. Ранее вышеперечисленные услуги, как указал премьер-министр, были доступны только на онлайн-площадках субъектов РФ.

Ранее стало известно, что россияне получат доступ к своей электронной медкарте на "Госуслугах". Там будут, в частности, назначения врачей, рецепты, результаты анализов и медицинских исследований.

"Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС

"Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1