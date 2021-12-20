На "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов
Как отметил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, изменения, которые проводятся в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
На "Госуслугах" с 2022 года появится свыше 100 новых сервисов. Видео © Telegram / Правительство России
Правительство России продолжает расширять список госуслуг, которые можно получить через единый портал. Так, с 2022 года там появится ещё свыше 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате", — отметил глава кабмина.
По словам Мишустина, в первую очередь речь идёт о детских пособиях, проведении техосмотра автомобилей, а также регистрации прав на недвижимость. Кроме того, это касается и приёма налоговых деклараций, аттестации школьных педагогов, оформления заявок на соцобслуживание и предоставления бесплатного жилья. Ранее вышеперечисленные услуги, как указал премьер-министр, были доступны только на онлайн-площадках субъектов РФ.
Ранее стало известно, что россияне получат доступ к своей электронной медкарте на "Госуслугах". Там будут, в частности, назначения врачей, рецепты, результаты анализов и медицинских исследований.
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