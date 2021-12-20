Песков: Субстантивной подготовки встречи Путина и Зеленского пока не ведётся

Субстантивной подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодняшний день не ведётся. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведётся. Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали", — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России уже указывал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля. В свою очередь экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин предупредил президента Украины, что в случае встречи лидер РФ будет вести диалог жёстко.