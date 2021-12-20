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Песков: Субстантивной подготовки встречи Путина и Зеленского пока не ведётся

В Кремле заверили, что не получали конкретных предложений от украинских коллег, хотя Киев на международных встречах утверждает, что готов к беседе.

20 декабря, 10:18

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Субстантивной подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодняшний день не ведётся. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведётся. Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали", сказал представитель Кремля.

Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией

Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией

Ранее пресс-секретарь президента России уже указывал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля. В свою очередь экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин предупредил президента Украины, что в случае встречи лидер РФ будет вести диалог жёстко.

А вот Зеленский на международных площадках утверждает, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе. Также он напомнил о состоявшейся в Брюсселе встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна и отметил, что "когда-то так будет" между Украиной и Россией. Однако на деле предложений от украинской стороны по поводу формата и повестки переговоров по-прежнему нет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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