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Песков: В России нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям

В Кремле прокомментировали подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским закон об упрощённом получении гражданства для некоторых россиян.

20 декабря, 10:28

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Щербак Александр

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на появление на Украине закона об упрощённом получении гражданства лица, "преследуемого" в России по политическим убеждениям. Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, представитель Кремля обратил внимание, что формулировка этого закона "абсолютно неверна по сути", поскольку преследуемых граждан в России нет.

"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет",  подчеркнул Песков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный закон 18 декабря. Он упростил получение гражданства Незалежной не только политическими беженцами, но и иностранцами, воевавшими в Донбассе на стороне Киева.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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