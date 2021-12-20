Песков: В России нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на появление на Украине закона об упрощённом получении гражданства лица, "преследуемого" в России по политическим убеждениям. Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, представитель Кремля обратил внимание, что формулировка этого закона "абсолютно неверна по сути", поскольку преследуемых граждан в России нет.

"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет", — подчеркнул Песков.