Маркетолог Григорьев оценил идею выпустить комиксы к 25-летию премьеры "Брата"
По его мнению, главный герой культового фильма заслуживает новых приключений — не хуже, чем в киноленте.
Кадр из фильма "Брат" © "Кинопоиск"
Маркетолог Николай Григорьев счёл интересной задумку сделать героя культового фильма "Брат" Данилу Багрова героем комикса. Однако, по его словам, авторам придётся хорошенько постараться, чтобы придумать действительно интересные приключения.
"Сам по себе Багров — "острый" парень. Про него нельзя писать историю о том, как он ел манную кашу. Может быть, в эпоху санкций он поедет в Вашингтон порядок наводить", — цитирует РИА ФАН специалиста.
По словам Григорьева, просто копировать историю Багрова в комиксе не нужно. Главный герой "Брата" явно достоин новых приключений — не хуже, чем в фильме.
Ранее Лайф сообщал, что Bubble выпустит сборник комиксов к 25-летию премьеры фильма "Брат". Как сообщил главный редактор издательства Роман Котков, это будет история главного героя Данилы Багрова.
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