НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Маркетолог Григорьев оценил идею выпустить комиксы к 25-летию премьеры "Брата"

По его мнению, главный герой культового фильма заслуживает новых приключений — не хуже, чем в киноленте.

20 декабря, 10:35
<p>Кадр из фильма "Брат" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/576825/#2377549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Брат" © "Кинопоиск"

Маркетолог Николай Григорьев счёл интересной задумку сделать героя культового фильма "Брат" Данилу Багрова героем комикса. Однако, по его словам, авторам придётся хорошенько постараться, чтобы придумать действительно интересные приключения.

"Сам по себе Багров — "острый" парень. Про него нельзя писать историю о том, как он ел манную кашу. Может быть, в эпоху санкций он поедет в Вашингтон порядок наводить", — цитирует РИА ФАН специалиста.

Как живёт 23-летняя дочь Сергея Бодрова, которой не нравится фильм "Брат"

Как живёт 23-летняя дочь Сергея Бодрова, которой не нравится фильм "Брат"

По словам Григорьева, просто копировать историю Багрова в комиксе не нужно. Главный герой "Брата" явно достоин новых приключений — не хуже, чем в фильме.

Ранее Лайф сообщал, что Bubble выпустит сборник комиксов к 25-летию премьеры фильма "Брат". Как сообщил главный редактор издательства Роман Котков, это будет история главного героя Данилы Багрова.

Брат-2077. Вышел настоящий шедевр с Данилой Багровым в стиле Cyberpunk

Брат-2077. Вышел настоящий шедевр с Данилой Багровым в стиле Cyberpunk

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1