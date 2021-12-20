Маркетолог Григорьев оценил идею выпустить комиксы к 25-летию премьеры "Брата"

Маркетолог Николай Григорьев счёл интересной задумку сделать героя культового фильма "Брат" Данилу Багрова героем комикса. Однако, по его словам, авторам придётся хорошенько постараться, чтобы придумать действительно интересные приключения.

"Сам по себе Багров — "острый" парень. Про него нельзя писать историю о том, как он ел манную кашу. Может быть, в эпоху санкций он поедет в Вашингтон порядок наводить", — цитирует РИА ФАН специалиста.

По словам Григорьева, просто копировать историю Багрова в комиксе не нужно. Главный герой "Брата" явно достоин новых приключений — не хуже, чем в фильме.