Как живёт 23-летняя дочь Сергея Бодрова, которой не нравится фильм "Брат"

Не "Брат", а отец

Со своей будущей женой Светланой Сергей Бодров познакомился в 1997-м, а уже 24 июля 1998 года родилась Оля. Отца она потеряла рано: когда Сергей оказался погребён под ледником в Северной Осетии, где работал над новым фильмом, девочке было всего 4 года. Поэтому о папе у неё остались "не воспоминания, а какие-то картинки из детства".

Помню, как он сидит в деревне в зелёном кресле и пьёт чай с лимоном, непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего Ольга Бодрова актриса

Сергей и Ольга Бодровы. Фото © Instagram / olyabodrova

Оля любила носить папины вещи, в том числе те самые свитера, которые предпочитал Данила, главный герой культового фильма "Брат". Впрочем, для неё эта картина ценна как раз не Багровым, а Бодровым, ведь его роли в кино — это единственный способ, с помощью которого она может поближе с ним познакомиться. А в фильмографии отца ей больше нравятся другие его работы — например, "Кавказский пленник" и "Восток — Запад".

Выбор пути

О школьных годах Ольги ничего неизвестно, зато её дальнейший жизненный путь как на ладони. В 2016 году девушка поступила в ГИТИС, где училась у прославленного режиссёра Леонида Хейфеца. Выбор профессии Бодрова объясняет очень просто: гены. В 2017 году дебютировала в кино, сыграв в короткометражном фильме "Конфронтация". А в прошлом году она выпустилась из вуза, снялась в спродюсированной знаменитым дедом картине "Калашников" (правда, эпизод с ней вырезали) и мелодраме "Велга", а также провела церемонию закрытия кинофестиваля "Зеркало".

Мне кажется, в искусстве самое важное — любовь к миру и жизни. Но любовь — это не просто принятие, любовь — это возможность увидеть мир с разных сторон. Много в мире ужасного, но много и прекрасного, много любви и много ненависти, много добра и зла Ольга Бодрова актриса

Кадр из фильма "Велга" © "Кинопоиск"

2020-й ознаменовался для Ольги и важным событием в личной жизни: она вышла замуж за коллегу, 32-летнего актёра Театра им. Маяковского Сергея Быстрова. Торжество состоялось в Москве в узком кругу самых близких людей.

Новый уровень

В 2021 году Ольга дебютировала в театре, попав в труппу Мастерской Петра Фоменко. Она сыграла Лару в постановке "Доктора Живаго" Евгения Каменьковича. Актриса также исполняет роли в спектаклях "1000 и 1 ночь" и "Завещание Чарльза Адамса".

Бывает, что на съёмочной площадке удивляются, что мы каждый день в театре репетируем. Однако нельзя успеть везде. Если ты понимаешь, что не можешь быть на 100% и там, и там, тогда надо выбирать, и если выбирать, то я выберу театр Ольга Бодрова актриса

Фирменный взгляд Бодровых © "Кинопоиск"

А недавно на актрису свалился самый настоящий успех: она получила приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр", сыграв главную героиню в фильме "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Для Ольги награда стала полной неожиданностью. Она признаётся, что ехала на фестиваль только для того, чтобы посмотреть картину на большом экране, а известие о победе в номинации застало её уже в Москве, куда ей нужно было срочно вернуться сразу же после премьеры из-за репетиции спектакля.

Трудно было во всё это поверить. Было очень приятно в первую очередь от теплоты близких людей. Но одновременно возникло и чувство ответственности: появились страх ошибок и ощущение, что теперь я буду приходить на кастинги и, если сделаю что-то не так, меня станут судить... Ольга Бодрова актриса

Кадр из фильма "Море волнуется раз" © "Кинопоиск"