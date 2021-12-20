В Вологодской области раскрыли крупнейшую за последние 30 лет нарколабораторию

В Вологодской области полиция ликвидировала крупнейшую в регионе за последние 30 лет нарколабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона. На месте преступления было изъято 15 килограммов запрещённого вещества.

"Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили свыше трёх тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан", — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте "МВД Медиа".

Уточняется, что подозреваемые в целях конспирации использовали чужие автомобили и банковские карты, оформленные на другие имена. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.