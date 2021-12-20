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В Вологодской области раскрыли крупнейшую за последние 30 лет нарколабораторию

Подозреваемые в целях конспирации использовали чужие автомобили и банковские карты, оформленные на другие имена.

20 декабря, 10:49
<p>Кадр с места преступления © "<a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-sotrudniki-mvd-rossii-zaderzhali-podozrevaemykh-v-khishchenii-deneg-u-pensionerov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Медиа</a>"</p>

Кадр с места преступления © "МВД Медиа"

В Вологодской области полиция ликвидировала крупнейшую в регионе за последние 30 лет нарколабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона. На месте преступления было изъято 15 килограммов запрещённого вещества.

"Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили свыше трёх тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан", — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте "МВД Медиа".

Уточняется, что подозреваемые в целях конспирации использовали чужие автомобили и банковские карты, оформленные на другие имена. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Ранее полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ. Злоумышленники сбывали наркотики на территории Центрального и Уральского федеральных округов с помощью тайников-закладок.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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