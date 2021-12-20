В Вологодской области раскрыли крупнейшую за последние 30 лет нарколабораторию
Подозреваемые в целях конспирации использовали чужие автомобили и банковские карты, оформленные на другие имена.
Кадр с места преступления © "МВД Медиа"
В Вологодской области полиция ликвидировала крупнейшую в регионе за последние 30 лет нарколабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона. На месте преступления было изъято 15 килограммов запрещённого вещества.
"Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили свыше трёх тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан", — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте "МВД Медиа".
Уточняется, что подозреваемые в целях конспирации использовали чужие автомобили и банковские карты, оформленные на другие имена. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ. Злоумышленники сбывали наркотики на территории Центрального и Уральского федеральных округов с помощью тайников-закладок.
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