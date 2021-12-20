Ветеринар Сиротина предупредила о смертельной опасности новогодних украшений для животных

Животные зачастую покушаются шерстяной лапой на блестящие и яркие новогодние украшения — мишуру, дождик, — поэтому, заметив интерес пушистого, лучше кардинально изменить подход к новогодним украшениям и развесить их в недоступных для животных местах, иначе съеденные питомцем серпантин или мишура могут привести не только к конфузному украшению животного изнутри, но и к смерти питомца. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

"Если у вас собака, особенно маленькая, которая не может высоко прыгать, достаточно ёлку и новогодние украшения просто разместить выше зоны досягаемости собаки. Большие собаки, как правило, не реагируют на это всё, они достаточно обучаемы и послушны. Если у вас такая собака, то здесь немножко можно быть расслабленным. Если собака шкодная, которая везде лазает, значит, всё выше делаем", — предупредила ветеринар.

А вот ставить на виду наряженную ёлку при живой-то кошке — опаснее всего, поскольку велика вероятность просто не заметить, как животное в отсутствие хозяина добралось до ёлки или до каких-то ёлочных украшений, отмечает эксперт. По её словам, для домашних любимцев очень опасны дождики, так как это синтетическая лента. И если животное сгрызёт кусок, то возникнет эффект инородного тела, извлечение которого чаще всего происходит посредством операции, поскольку рвотой оно не удаляется. И вот так вот в новогодние праздники можно вовремя не заметить поедание "губительного лакомства" и просто утратить животное. Кстати, не нужно думать, что ёлочные шары менее опасны, это не так: животное может разбить его и пораниться.

Кстати, иногда бывает, что дождик выходит естественным способом, но тянуть из кота серпантин нельзя. Ветеринар поделилась некоторыми лайфхаками, как оказать питомцу первую помощь. Однако специалист отметила, что в подобных ситуациях лучше обращаться к профессионалам.

"Если вы видите, что животное съело, если это что-то небольшое, можно попытаться достать. Если вы видите, что, допустим, котёнок грызёт дождик на ваших глазах и вы это отобрали, иногда бывает, что кусочек виден — начинаешь вытягивать, это всё тащится. Если вы видите, что проглотил, и не знаете, что это, конечно, лучше обратиться к специалистам, дальше — рентген. Специалисты примут меры. Иногда, если это только что съедено, это эвакуируется просто рвотой. Лучше не спускать это всё на самотёк, потому что инородное тело закупоривает проходимость желудочно-кишечного тракта и в дальнейшем встаёт весь пищеварительный процесс вплоть до летального исхода", — предупредила ветеринар Ангелина Сиротина.

Кроме того, кормить питомцев новогодними яствами опасно, подчеркнула Сиротина. Нужно внимательно следить, чтобы сладкие тортики, жирные оливье и селёдка под шубой не оказались в желудке пушистика, такие продукты совершенно не полезны для домашних животных, заключила эксперт.