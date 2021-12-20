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Ветеринар Сиротина предупредила о смертельной опасности новогодних украшений для животных

Ставить на виду наряженную ёлку при живой-то кошке — опасно. Если серпантин "украсит" внутренности питомца, то извлекать праздничные атрибуты придётся посредством операции.

20 декабря, 10:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Животные зачастую покушаются шерстяной лапой на блестящие и яркие новогодние украшения — мишуру, дождик, — поэтому, заметив интерес пушистого, лучше кардинально изменить подход к новогодним украшениям и развесить их в недоступных для животных местах, иначе съеденные питомцем серпантин или мишура могут привести не только к конфузному украшению животного изнутри, но и к смерти питомца. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

"Если у вас собака, особенно маленькая, которая не может высоко прыгать, достаточно ёлку и новогодние украшения просто разместить выше зоны досягаемости собаки. Большие собаки, как правило, не реагируют на это всё, они достаточно обучаемы и послушны. Если у вас такая собака, то здесь немножко можно быть расслабленным. Если собака шкодная, которая везде лазает, значит, всё выше делаем", — предупредила ветеринар.

А вот ставить на виду наряженную ёлку при живой-то кошке — опаснее всего, поскольку велика вероятность просто не заметить, как животное в отсутствие хозяина добралось до ёлки или до каких-то ёлочных украшений, отмечает эксперт. По её словам, для домашних любимцев очень опасны дождики, так как это синтетическая лента. И если животное сгрызёт кусок, то возникнет эффект инородного тела, извлечение которого чаще всего происходит посредством операции, поскольку рвотой оно не удаляется. И вот так вот в новогодние праздники можно вовремя не заметить поедание "губительного лакомства" и просто утратить животное. Кстати, не нужно думать, что ёлочные шары менее опасны, это не так: животное может разбить его и пораниться.

От домашних конфет до пластиковых звёзд: как менялись ёлочные игрушки

От домашних конфет до пластиковых звёзд: как менялись ёлочные игрушки

Кстати, иногда бывает, что дождик выходит естественным способом, но тянуть из кота серпантин нельзя. Ветеринар поделилась некоторыми лайфхаками, как оказать питомцу первую помощь. Однако специалист отметила, что в подобных ситуациях лучше обращаться к профессионалам.

"Если вы видите, что животное съело, если это что-то небольшое, можно попытаться достать. Если вы видите, что, допустим, котёнок грызёт дождик на ваших глазах и вы это отобрали, иногда бывает, что кусочек виден — начинаешь вытягивать, это всё тащится. Если вы видите, что проглотил, и не знаете, что это, конечно, лучше обратиться к специалистам, дальше — рентген. Специалисты примут меры. Иногда, если это только что съедено, это эвакуируется просто рвотой. Лучше не спускать это всё на самотёк, потому что инородное тело закупоривает проходимость желудочно-кишечного тракта и в дальнейшем встаёт весь пищеварительный процесс вплоть до летального исхода", — предупредила ветеринар Ангелина Сиротина.

Кроме того, кормить питомцев новогодними яствами опасно, подчеркнула Сиротина. Нужно внимательно следить, чтобы сладкие тортики, жирные оливье и селёдка под шубой не оказались в желудке пушистика, такие продукты совершенно не полезны для домашних животных, заключила эксперт.

А ранее Лайф писал, что хозяйка спасла ёлку от кота, узнав про его самый нелепый страх. Владелица решила сыграть на слабости пушистика и не прогадала.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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