Хозяйка спасла ёлку от кота, узнав про его самый нелепый страх

У Ирен Олокко из Турина, Италия, живут несколько питомцев. Один из них — кот Виктор. Пушистик с детства был очень мил и общителен, однако девушка обнаружила, что у котика есть один очень странный страх: он на дух не переносит мандарины.

Мы сидели вместе на диване, я взяла мандарин, и, когда начала его чистить, кот зашипел и убежал Ирен Олокко

Фото © Facebook / Irene Olocco

С тех пор хвостатый десятой стороной обходил зловещие цитрусы, пишет The Dodo. Но в остальном Виктор был бесстрашен. Он шалил, забирался на мебель, которая была под запретом, и каждый год с упоением громил новогоднюю ель. Владелица никак не могла справиться с проказником, но вдруг ей в голову пришла гениальная и безжалостная идея.

Фото © Facebook / Irene Olocco, Instagram / irezza_pezz